TÜRKİYE
4 min de lectura
El ministro turco Hakan Fidan llega a París para abordar vínculos de seguridad con Europa
Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, visitará París para dialogar sobre la seguridad europea y los vínculos en defensa. También destacará el papel clave de Ankara en la región.
00:00
El ministro turco Hakan Fidan llega a París para abordar vínculos de seguridad con Europa
Fidan expresará las expectativas de Ankara respecto a Francia en relación a la eliminación de los obstáculos artificiales en las relaciones entre Türkiye y la Unión Europea.. / TRT World
2 de abril de 2025

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, llega a París este miércoles para abordar asuntos de seguridad europea, los desarrollos regionales y las relaciones bilaterales con Francia, según informaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En las conversaciones con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, se espera que Fidan subraye el papel clave que desempeña Türkiye en la seguridad de Europa, así como la importancia de una mayor coordinación en la construcción de la nueva arquitectura de seguridad del continente.

Además, destacará la necesidad de desarrollar cooperación en la industria de defensa y la eliminación de las restricciones a la exportación.

Türkiye, que tiene el segundo ejército más grande de la OTAN y costa en el mar Negro, aspira a desempeñar un rol crítico en la seguridad de Europa luego de que Washington se alejara de la región. Tras una serie de diálogos sobre la crisis en Ucrania y la seguridad de Europa, tras el cambio de postura de Estados Unidos, Ankara ha advertido con agilidad que la defensa en la región no puede garantizarse sin su participación.

"Es inconcebible establecer la seguridad europea sin Türkiye", declaró el presidente Recep Tayyip Erdogan el mes pasado.

En los últimos años, Ankara ha desarrollado considerablemente su industria de defensa, con exportaciones que crecieron un 29% hasta alcanzar los 7.100 millones de dólares (269.880 millones de liras turcas) en 2024, lo que la sitúa en el undécimo puesto en exportaciones mundiales de defensa.

Un factor clave de su éxito son los drones Bayraktar TB2, que se han vendido a más de 25 países, entre ellos Polonia y Rumania, según la encuesta Military Balance del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

De acuerdo a las fuentes, Fidan reiterará que Türkiye está dispuesta a contribuir a una paz permanente y justa entre Ucrania y Rusia, y que todos los aliados deben colaborar estrechamente en este proceso.

Además de centrarse en la cooperación contra el terrorismo, se espera que Fidan también destaque la importancia de gestionar las relaciones entre Ankara y la Unión Europea desde una perspectiva estratégica, en lugar de abusar de ellas para favorecer las agendas internas de algunos países del bloque europeo.

RECOMENDADOS

En este contexto, Fidan expresará las expectativas de Türkiye respecto a Francia en cuanto a la eliminación de obstáculos artificiales en las relaciones entre Ankara y la UE, y a que este bloque adopte medidas claras y significativas para lograrlo.

Asimismo, abordará con su homólogo francés la evolución de la situación en Siria, especialmente el fin de la presencia de las YPG/PKK en el país y la lucha contra el Daesh. También se mencionarán las circunstancias en Gaza, con especial atención a los continuos crímenes humanitarios de Israel contra los palestinos.

Agenda positiva

Si bien Ankara ha intercambiado repetidamente críticas con París por sus políticas en Siria, Libia, el Mediterráneo Oriental y otros asuntos en los últimos años, las relaciones se han mantenido relativamente estables. Actualmente, los vínculos bilaterales preservan una agenda positiva y el compromiso de mantener un diálogo regular de alto nivel.

El volumen de comercio bilateral entre Türkiye y Francia se mantiene equilibrado. El volumen comercial fue de aproximadamente 21.000 millones de dólares en 2023 y 22.500 millones de dólares en 2024.

En este contexto, Fidan destacará la importancia de priorizar una agenda positiva en las relaciones bilaterales, así como un diálogo estrecho. También añadirá que Türkiye apoya el aumento del volumen comercial bilateral y las inversiones mutuas, a la vez que enfatiza la necesidad de centrarse en la cooperación en energía, transporte, tecnología, cultura y educación.

Por otro lado, los aproximadamente 800.000 ciudadanos turcos que viven en Francia sirven como un importante puente entre ambos países y realizan contribuciones significativas a la vida económica y social de esa nación.

Fidan abordará la necesidad de una postura más firme ante las oleadas racistas y extremistas contra los ciudadanos turcos que residen en Francia.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato