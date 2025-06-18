ORIENTE MEDIO
El presidente Erdogan respalda derecho de Irán a la defensa propia en medio del conflicto con Israel
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, afirmó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, “hace tiempo superó a Hitler en sus crímenes de genocidio”.
Erdogan también subrayó el costo humano de las acciones de Israel. / AA
18 de junio de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, volvió a pronunciarse sobre el conflicto en Oriente Medio, enfatizando su apoyo al derecho de defensa propia que tiene Irán ante los ataques de Israel. 

“Es totalmente natural, legítimo y legal que Irán se defienda ante el vandalismo de Israel y su terrorismo de Estado”, declaró Erdogan este miércoles, durante la reunión del Grupo Parlamentario del Partido Justicia y Desarrollo (AK) en la capital, Ankara, este miércoles.

Sus comentarios llegan, además, en medio del aumento de los ataques de Israel dirigidos contra Irán y sus aliados en la región.

Al destacar la gravedad del conflicto, Erdogan también condenó al liderazgo de Israel: “(El primer ministro Benjamín) Netanyahu hace tiempo que superó al tirano Hitler en los crímenes de genocidio. Esperamos que sus destinos no sean iguales”.

Y añadió: “Estamos haciendo todo lo posible para detener esta agresión inhumana contra Gaza, Siria, Líbano, Yemen y nuestro vecino Irán”.

Atentados terroristas

Erdogan también subrayó el costo humano de las acciones de Israel, advirtiendo: “La sangre de civiles masacrados, bebés y niños asesinados no solo salpica las manos y rostros de quienes apoyan la arrogancia de Israel, sino también de quienes guardan silencio”.

Al abordar las preocupaciones sobre la estabilidad regional, el mandatario turco aseguró que Ankara se mantiene vigilante: “Estamos siguiendo de cerca los ataques terroristas de Israel contra Irán. Todas nuestras instituciones están en alerta por los posibles efectos de estos ataques sobre Türkiye”.

También envió un mensaje de calma la población al afirmar: “Nuestra nación puede estar tranquila. El gobierno está plenamente comprometido con la defensa de los intereses, la paz, la unidad y la seguridad de Türkiye”.

Y agregó: “Hemos hecho y estamos haciendo preparativos ante cualquier posible desarrollo negativo y escenario”.

También condenó la inacción global ante la violencia que sufre Oriente Medio. “Ante una agresión cometida a la vista de toda la humanidad, la ONU, las organizaciones internacionales y los Estados permanecen en silencio, mientras que algunos incluso apoyan este vandalismo”.

Erdogan recalcó la urgencia de la situación, señalando las amplias implicaciones regionales del conflicto y pidió una mayor responsabilidad. “Detener la agresión de Israel es esencial para el mundo y la humanidad. Todos los países de nuestra región, incluido nuestro vecino Irán, deben aprender las lecciones necesarias de estos hechos”.

El presidente también reafirmó el compromiso de Türkiye con la paz y la diplomacia, prometiendo mantener su posición.

“Nuestra lucha para detener la agresión de Israel continuará. Nuestros esfuerzos para establecer la paz en la región se intensificarán. No detendremos nuestros contactos diplomáticos ni nuestra diplomacia telefónica. Haremos todo lo posible para evitar una catástrofe que podría afectar a todos”, concluyó.


FUENTE:TRT Español y agencias
