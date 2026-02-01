El miedo, la angustia, la sangre, la destrucción y la muerte volvieron a extenderse con vehemencia a lo largo de Gaza en las últimas 24 horas, bajo los bombardeos ensordecedores de Israel. En lo que marcó una de las jornadas más letales desde que el alto el fuego entró en vigor en octubre pasado –y también una de sus violaciones más flagrantes– los ataques mataron a por lo menos 37 palestinos sólo este sábado. Lo que, a su vez, desató una advertencia del grupo de resistencia palestino Hamás sobre Tel Aviv: habrá “graves consecuencias” si sigue perpetrando sus crímenes en el enclave.

De acuerdo a un comunicado de la Defensa Civil de Gaza, los ataques israelíes empezaron en la madrugada del sábado, y entre el total de víctimas hay tanto niños como mujeres. Una fuente médica informó a la agencia de noticias Anadolu que un bombardeo de Tel Aviv mató a 13 palestinos en la comisaría de Sheikh Radwan, en el oeste de la Ciudad de Gaza. Según los equipos de defensa civil, cuatro mujeres policías se encontraban entre las víctimas.

En esa misma zona de la Ciudad de Gaza, tres niños y dos mujeres fueron asesinados y otros más resultaron heridos cuando un ataque aéreo israelí impactó contra un apartamento residencial en el barrio de Rimal, de acuerdo a fuentes médicas.

También, en el este de dicha ciudad, varios palestinos sufrieron heridas durante un bombardeo contra un edificio residencial en el barrio de Al-Tuffah, de acuerdo a testigos. Por su parte, una fuente médica informó que tres palestinos murieron en un ataque israelí contra una casa en el barrio de Al-Nasr, en el oeste de la Ciudad de Gaza. Aviones de combate israelíes además llevaron a cabo un ataque en la calle Al-Jalaa, en el noroeste de la ciudad, así como dos ataques al este del campamento de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza, sin que se registraran víctimas.

Siete palestinos más –un hombre, sus tres hijos y tres de sus nietos pequeños– perdieron la vida en otro bombardeo israelí contra una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en la zona de Asdaa, en el noroeste de Jan Yunis, sur del enclave, según paramédicos del Hospital Nasser de la ciudad.

Esa área también sufrió el ataque de un avión de combate israelí que apuntó contra el edificio administrativo del campamento "Ghaith", que alberga a cientos de personas desplazadas, cerca del Colegio Al-Ribat, en la calle 2, en la zona de Al-Mawasi, según informó un corresponsal de Anadolu.

El reportero indicó que el bombardeo se produjo tras una alerta de evacuación emitida por el ejército israelí y fue precedido por un ataque previo de un dron israelí. En un comunicado, la Defensa Civil Palestina en Jan Yunis afirmó que sus equipos "controlaron un incendio que se declaró en las tiendas de campaña de las personas desplazadas en el campamento Ghaith" tras el ataque de los aviones de guerra. Según testigos presenciales citados por Anadolu, el ataque causó importantes daños materiales en las tiendas, destruyendo algunas de ellas.

Un hombre palestino murió por disparos israelíes al este de Yabalia, en el norte de Gaza, según informó otra fuente médica a Anadolu.

Todavía continúan las operaciones de búsqueda de varias personas desaparecidas, que se cree están atrapadas bajo los escombros, indicaron testigos.

Hamás advierte de “graves consecuencias” si Israel continúa atacando

Khalil al Hayya, miembro del buró político de Hamás y su líder en Gaza, advirtió que las continuas violaciones de Israel al acuerdo de alto el fuego podrían tener graves consecuencias. Hamás declaró el sábado que Al Hayya mantuvo conversaciones con mediadores y partes internacionales luego de los ataques mortales de Tel Aviv.

Al Hayya condenó la comisión casi diaria de "crímenes y masacres" por parte de Israel en Gaza, afirmando que los bombardeos se llevaban a cabo bajo "falsos pretextos y mentiras". Advirtió sobre las repercusiones de la "clara violación" del acuerdo de alto el fuego por parte de Tel Aviv, subrayando que el compromiso de la resistencia palestina con la tregua exige obligar a la potencia ocupante a cumplir con sus obligaciones e impedir que continúe con sus infracciones.