El miedo, la angustia, la sangre, la destrucción y la muerte volvieron a extenderse con vehemencia a lo largo de Gaza en las últimas 24 horas, bajo los bombardeos ensordecedores de Israel. En lo que marcó una de las jornadas más letales desde que el alto el fuego entró en vigor en octubre pasado –y también una de sus violaciones más flagrantes– los ataques mataron a por lo menos 37 palestinos sólo este sábado. Lo que, a su vez, desató una advertencia del grupo de resistencia palestino Hamás sobre Tel Aviv: habrá “graves consecuencias” si sigue perpetrando sus crímenes en el enclave.
De acuerdo a un comunicado de la Defensa Civil de Gaza, los ataques israelíes empezaron en la madrugada del sábado, y entre el total de víctimas hay tanto niños como mujeres. Una fuente médica informó a la agencia de noticias Anadolu que un bombardeo de Tel Aviv mató a 13 palestinos en la comisaría de Sheikh Radwan, en el oeste de la Ciudad de Gaza. Según los equipos de defensa civil, cuatro mujeres policías se encontraban entre las víctimas.
En esa misma zona de la Ciudad de Gaza, tres niños y dos mujeres fueron asesinados y otros más resultaron heridos cuando un ataque aéreo israelí impactó contra un apartamento residencial en el barrio de Rimal, de acuerdo a fuentes médicas.
También, en el este de dicha ciudad, varios palestinos sufrieron heridas durante un bombardeo contra un edificio residencial en el barrio de Al-Tuffah, de acuerdo a testigos. Por su parte, una fuente médica informó que tres palestinos murieron en un ataque israelí contra una casa en el barrio de Al-Nasr, en el oeste de la Ciudad de Gaza. Aviones de combate israelíes además llevaron a cabo un ataque en la calle Al-Jalaa, en el noroeste de la ciudad, así como dos ataques al este del campamento de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza, sin que se registraran víctimas.
Siete palestinos más –un hombre, sus tres hijos y tres de sus nietos pequeños– perdieron la vida en otro bombardeo israelí contra una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en la zona de Asdaa, en el noroeste de Jan Yunis, sur del enclave, según paramédicos del Hospital Nasser de la ciudad.
Esa área también sufrió el ataque de un avión de combate israelí que apuntó contra el edificio administrativo del campamento "Ghaith", que alberga a cientos de personas desplazadas, cerca del Colegio Al-Ribat, en la calle 2, en la zona de Al-Mawasi, según informó un corresponsal de Anadolu.
El reportero indicó que el bombardeo se produjo tras una alerta de evacuación emitida por el ejército israelí y fue precedido por un ataque previo de un dron israelí. En un comunicado, la Defensa Civil Palestina en Jan Yunis afirmó que sus equipos "controlaron un incendio que se declaró en las tiendas de campaña de las personas desplazadas en el campamento Ghaith" tras el ataque de los aviones de guerra. Según testigos presenciales citados por Anadolu, el ataque causó importantes daños materiales en las tiendas, destruyendo algunas de ellas.
Un hombre palestino murió por disparos israelíes al este de Yabalia, en el norte de Gaza, según informó otra fuente médica a Anadolu.
Todavía continúan las operaciones de búsqueda de varias personas desaparecidas, que se cree están atrapadas bajo los escombros, indicaron testigos.
Hamás advierte de “graves consecuencias” si Israel continúa atacando
Khalil al Hayya, miembro del buró político de Hamás y su líder en Gaza, advirtió que las continuas violaciones de Israel al acuerdo de alto el fuego podrían tener graves consecuencias. Hamás declaró el sábado que Al Hayya mantuvo conversaciones con mediadores y partes internacionales luego de los ataques mortales de Tel Aviv.
Al Hayya condenó la comisión casi diaria de "crímenes y masacres" por parte de Israel en Gaza, afirmando que los bombardeos se llevaban a cabo bajo "falsos pretextos y mentiras". Advirtió sobre las repercusiones de la "clara violación" del acuerdo de alto el fuego por parte de Tel Aviv, subrayando que el compromiso de la resistencia palestina con la tregua exige obligar a la potencia ocupante a cumplir con sus obligaciones e impedir que continúe con sus infracciones.
Hamás también culpó a Israel de no resolver el problema de los palestinos atrapados en los túneles de la zona de Rafah, en el sur de Gaza. Tras la implementación del alto el fuego el pasado 10 de octubre, muchos palestinos quedaron varados en esa ciudad, mientras que Israel se ha negado a permitirles salir, a pesar de los esfuerzos de mediación.
Aunque el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció a mediados de enero el comienzo de la segunda fase de su plan de alto el fuego de 20 puntos, los asuntos pendientes relacionados con la tregua en Gaza, incluyendo a las personas atrapadas en los túneles, siguen sin resolverse.
Denuncias de escalada tras formación de comité para administrar Gaza
Por otra parte, los grupos de resistencia palestinos dijeron que la fuerte escalada de ataques de Israel en Gaza representa un claro intento de socavar los esfuerzos para consolidar el alto el fuego. En un comunicado del Comité de Seguimiento de las Fuerzas Nacionales, los grupos afirmaron que las tropas de Tel Aviv han seguido violando la tregua, y que los ataques se han intensificado tras la formación del Comité Nacional para la Administración de Gaza.
La declaración indicó que los ataques alcanzaron su punto máximo entre viernes y sábado, dirigidos contra edificios, refugios y comisarías, causando la muerte de numerosos palestinos, la mayoría mujeres y niños. Según el comunicado, desde que se anunció la creación del Comité Nacional el pasado 17 de enero, los ataques israelíes han matado a 71 personas y herido a otras 140, la mayoría de ellas de gravedad. Gaza también ha sido objeto de 96 ataques aéreos y de artillería, incluidos 61 ataques directos contra civiles, con 17 viviendas destruidas o bombardeadas.
Reiteradas violaciones al alto el fuego
Desde que entró en vigor el alto el fuego a principios de octubre, los ataques israelíes han cobrado la vida de 524 palestinos y causado heridas a otros 1.360, y perpetrando 1.450 violaciones a la tregua, según informó la Oficina de Prensa de Gaza el sábado.
Así mismo, añadió que las fuerzas israelíes han arrestado a 50 palestinos desde la entrada en vigor del acuerdo, deteniéndolos en zonas alejadas de la llamada "línea amarilla" y en barrios residenciales.
Ahora bien, la entidad indicó que Israel ha permitido la entrada de apenas 28.927 camiones de ayuda, comerciales y de combustible de un total de 66.600 camiones estipulados en la tregua, lo que refleja una tasa de cumplimiento de solo el 43%.
Se suponía que el acuerdo pondría fin a la ofensiva genocida de Israel sobre Gaza que en más de dos años ha matado a 71.600 palestinos y herido a 171.300. Los incesantes bombardeos han destruido aproximadamente el 90% de la infraestructura civil en el enclave, y la ONU estima que el costo de la reconstrucción ronda los 70.000 millones de dólares.
Israel reabre el cruce de Rafah tras dos años de cierre
Las fuerzas israelíes reabrieron el cruce fronterizo de Rafah, entre el enclave y Egipto, este domingo, como parte de una operación piloto tras dos años de cierre, informaron medios de Israel este domingo.
“El cruce de Rafah se ha abierto como parte de una operación piloto”, informó el diario Yedioth Ahronoth. “Según los cálculos, la circulación de personas comenzará mañana (lunes 2 de febrero) en ambas direcciones, con unas 150 personas que saldrán de Gaza diariamente, en comparación con las aproximadamente 50 que regresarán”, añadió.
El viernes, Israel había anunciado la reapertura para permitir la circulación condicionada de personas tras dos años de cierre. "De conformidad con el acuerdo de alto el fuego y la directiva de la cúpula política, el cruce de Rafah se abrirá este próximo domingo (1 de febrero) en ambas direcciones, con circulación limitada de personas", declararon las fuerzas israelíes en un comunicado.
Además, detalló que la entrada y salida del enclave a través de este punto se coordinarán con Egipto y estarán sujetas a la autorización de seguridad previa de Israel, bajo la supervisión de una misión de la Unión Europea.