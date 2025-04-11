TÜRKİYE
2 min de lectura
Trump considera viajar a Türkiye como parte de su gira por Oriente Medio, señala informe
"Tengo una muy buena relación con Türkiye y con su líder", declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de esta semana.
00:00
Trump considera viajar a Türkiye como parte de su gira por Oriente Medio, señala informe
De concretarse la visita, sería el primer viaje presidencial de Trump a Türkiye. / TRT World
11 de abril de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando visitar Türkiye durante su gira por Oriente Medio programada para el próximo mes, según informó CNN Arabic.

La posible visita se daría tras sus viajes a Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, según un alto funcionario de la Casa Blanca y dos fuentes familiarizadas con el plan que hablaron con CNN este jueves.

No se ha tomado ninguna decisión y se están ultimando los detalles, aclararon las fuentes.

Buenas relaciones con Türkiye

Un alto funcionario de la Casa Blanca declaró al canal de noticias que Trump habló sobre la visita durante una reciente conversación telefónica con el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.

El mandatario estadounidense no tiene previsto visitar Israel durante la gira, según las fuentes.

RelacionadoTRT Global - Trump le pide a Netanyahu a ser "razonable" en cualquier disputa con Türkiye
RECOMENDADOS

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la agencia de noticias Anadolu.

Trump expresó previamente opiniones positivas sobre su relación con Erdogan. "Tengo una muy buena relación con Türkiye y con su líder", declaró el presidente estadounidense a principios de esta semana, acompañado del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca.

Describió a Erdogan como "un tipo fuerte, muy inteligente, que hizo algo que nadie pudo hacer", en en relación a sus comentarios previos en los que afirmó creer que fue Türkiye la que orquestó la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, durante diciembre pasado.

De concretarse la visita, sería el primer viaje presidencial de Trump a Türkiye.

Su predecesor George W. Bush visitó el país en 2004, mientras que el expresidente Barack Obama viajó a la nación en 2009 y 2015.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato