Un convoy perteneciente a la unidad de seguridad interna del Ministerio del Interior de Siria entró en el centro provincial de Hasakah como parte de un acuerdo firmado entre el Gobierno sirio y la organización terrorista YPG, la rama siria del grupo terrorista PKK.

Para iniciar el proceso de implementación, un convoy compuesto por ocho vehículos blindados de transporte de personal del Ministerio del Interior sirio, numerosos vehículos todoterreno, una ambulancia y un vehículo con estación base móvil se dirigió hacia el centro de la ciudad, que ha estado bajo la ocupación de YPG.

Según un comunicado escrito del Ministerio del Interior de Siria, el comandante de Seguridad Interna de Hasakah y general de brigada Marwan Al-Ali, emitió instrucciones a las fuerzas de seguridad interna para que ingresaran en la ciudad.

Al-Ali subrayó que las labores de seguridad deben llevarse a cabo conforme a los planes establecidos, con pleno cumplimiento de las leyes y normativas, con todos los procedimientos realizados con disciplina, manteniendo la seguridad y el orden públicos, y garantizando la protección de los ciudadanos, así como de los bienes públicos y privados.

En virtud del acuerdo alcanzado entre el Gobierno sirio y las YPG, se prevé que las responsabilidades de seguridad y las instituciones estatales en la ciudad de Hasakah y en el distrito de Qamishli, actualmente bajo ocupación del grupo, sean transferidas a la administración siria.

Desarrollos recientes en Siria

El 30 de enero se anunció que las fuerzas del Ministerio del Interior entrarían en Hasakah en virtud de un acuerdo de alto el fuego y de integración ampliada firmado entre Damasco y las YPG.