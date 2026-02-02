NUEVA SIRIA
Un convoy de seguridad sirio entra en el centro de Hasakah, área controlada por YPG
Fuerzas del Ministerio del Interior de Siria ingresaron en Hasakah como parte de un acuerdo firmado entre el Gobierno sirio y el grupo terrorista YPG.
Hasakah se encuentra en el noreste de Siria, cerca de las fronteras con Türkiye e Iraq, siendo un centro estratégico para el comercio y seguridad. / Reuters
hace 10 horas

Un convoy perteneciente a la unidad de seguridad interna del Ministerio del Interior de Siria entró en el centro provincial de Hasakah como parte de un acuerdo firmado entre el Gobierno sirio y la organización terrorista YPG, la rama siria del grupo terrorista PKK.

Para iniciar el proceso de implementación, un convoy compuesto por ocho vehículos blindados de transporte de personal del Ministerio del Interior sirio, numerosos vehículos todoterreno, una ambulancia y un vehículo con estación base móvil se dirigió hacia el centro de la ciudad, que ha estado bajo la ocupación de YPG.

Según un comunicado escrito del Ministerio del Interior de Siria, el comandante de Seguridad Interna de Hasakah y general de brigada Marwan Al-Ali, emitió instrucciones a las fuerzas de seguridad interna para que ingresaran en la ciudad.

Al-Ali subrayó que las labores de seguridad deben llevarse a cabo conforme a los planes establecidos, con pleno cumplimiento de las leyes y normativas, con todos los procedimientos realizados con disciplina, manteniendo la seguridad y el orden públicos, y garantizando la protección de los ciudadanos, así como de los bienes públicos y privados.

En virtud del acuerdo alcanzado entre el Gobierno sirio y las YPG, se prevé que las responsabilidades de seguridad y las instituciones estatales en la ciudad de Hasakah y en el distrito de Qamishli, actualmente bajo ocupación del grupo, sean transferidas a la administración siria.

Desarrollos recientes en Siria

El 30 de enero se anunció que las fuerzas del Ministerio del Interior entrarían en Hasakah en virtud de un acuerdo de alto el fuego y de integración ampliada firmado entre Damasco y las YPG.

El acuerdo contempla la integración de las instituciones públicas del centro de Hasakah con las del Gobierno de Damasco, y la incorporación de los empleados actuales a la nómina estatal.

Hasta el momento no se ha emitido un comunicado detallado sobre la misión exacta de las fuerzas del Ministerio del Interior en Hasakah ni sobre el tiempo que permanecerán en la ciudad.

El Ejército sirio lanzó el 16 de enero una operación contra el YPG en zonas al oeste del río Éufrates.

La operación se extendió luego al este del río, con la participación de fuerzas tribales, lo que permitió que la mayoría de los territorios previamente ocupados por el grupo pasaran a estar bajo control del gobierno.

Un acuerdo previo de alto el fuego e integración total, alcanzado el 18 de enero entre Damasco y el YPG, incluía disposiciones para la retirada completa del grupo de las provincias de Raqqa y Deir Ezzor, el traspaso de las instituciones públicas en Hasakah a la autoridad estatal, la colocación de todos los cruces fronterizos y recursos energéticos bajo el control del gobierno central y la integración individual de elementos del YPG en las fuerzas de seguridad.

Los enfrentamientos se reanudaron el 19 de enero, luego de que el YPG se negara a cumplir el acuerdo. El gobierno sirio anunció el 20 de enero que había declarado un alto el fuego y otorgado al grupo un plazo de cuatro días para avanzar con el proceso de integración.

FUENTE:TRT World
