La diplomacia de ataques militares que ejecuta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Caribe –cuyo objetivo han sido presuntas embarcaciones de narcotráfico operadas supuestamente por organizaciones criminales de América Latina– ha recordado las anteriores intervenciones polémicas de Washington en la región, desde México hasta Cuba, Nicaragua, Haití, República Dominicana y la más reciente Panamá.

Aunque la Casa Blanca confirmó inicialmente que las operaciones estadounidenses estaban dirigidas principalmente a cárteles de narcotráfico supuestamente vinculados con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, los ataques aéreos de Trump contra barcos en el mar Caribe han matado a decenas de personas no solo de Venezuela sino también de Ecuador, Colombia y Trinidad y Tobago.

Trump, además, amenazó a Maduro y al presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusando sin pruebas a este último de ser un “líder ilegal de las drogas”, y advirtiendo sobre recortes en la ayuda de EE.UU. a menos de que Petro cierre las áreas de producción de drogas.

A través de sus operaciones en el Caribe, el Gobierno de Trump ha declarado que su objetivo es atacar al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua, dos organizaciones criminales de narcotráfico originarias de Venezuela , las cuales ha designado como grupos terroristas.

Las autoridades de EE.UU. acusan a Maduro sin evidencia de controlar ambos cárteles.

Sin embargo, muchos creen que los ataques de Trump en el Caribe están difuminando los límites entre apuntar contra los cárteles de drogas y buscar un cambio de régimen, al expandir la influencia estadounidense en una región vital para los intereses de Washington.

Algunos altos funcionarios de EE.UU. se han referido a los últimos movimientos de Trump en América Latina como la “Doctrina Donroe” una adaptación moderna de la Doctrina Monroe de 1823, nombrada en honor al expresidente James Monroe, un firme defensor del dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental.

Al igual que la Doctrina Monroe –que está fuertemente vinculada a la ideología expansionista del Destino manifiesto estadounidense , esta “Doctrina Donroe” tiene como objetivo restaurar la hegemonía de Washington en toda América Latina, según expertos.

“Si la administración de Trump realmente considera su estrategia regional como una ‘Doctrina Donroe’, entonces es esencialmente un intento deliberado por reafirmar el dominio estadounidense en América Latina, pero a través de una perspectiva que es mucho más nacionalista, unilateral y transaccional que antes”, explicó a TRT World Lorena Erazo Patiño, profesora de Estudios Globales en la Universidad de La Salle.

“Si Trump busca revivir la Doctrina Monroe, podría señalar el regreso de un legado polémico a la región, alineado con su agenda de ‘Estados Unidos Primero’”, añadió la experta.

A pesar de las amenazas de Trump contra Venezuela y Colombia, América Latina responderá principalmente de manera negativa a esta doctrina, según la profesora radicada en Colombia.

“Desde una perspectiva geopolítica, esta estrategia podría resultar contraproducente. En lugar de reforzar la influencia estadounidense, corre el riesgo de revivir el sentimiento antiestadounidense y alentar a los países latinoamericanos a diversificar sus alianzas, especialmente hacia China, que promueve el compromiso económico sin condicionamientos políticos”, indicó Erazo.

El impulso de Beijing para proteger la soberanía y el respeto mutuo contrasta marcadamente con el tono coercitivo de Washington, haciendo que el modelo de China sea cada vez más atractivo para muchos estados latinoamericanos como el Gobierno de Maduro, continuó la profesora, señalando que la administración de Xi Jinping se opuso públicamente a las operaciones militares de EE.UU. en el Caribe.

China posee más del 90% de las exportaciones de petróleo venezolano , realizando inversiones significativas en el país a través de acuerdos bilaterales a largo plazo. Rusia, un aliado clave de China, también tiene fuertes conexiones militares y económicas con Venezuela, dueña de las mayores reservas de petróleo del mundo.

Pero las relaciones entre América Latina y China van más allá de la conexión de Venezuela con Beijing. La mayoría de los países de América del Sur comercian con China en lugar de EE.UU., haciendo que la influencia de la nación asiática sea un factor real en el llamado antiguo “patio trasero” de Estados Unidos.

“Es bastante plausible que las acciones de Trump puedan expandir la influencia de China en América Latina. Al adoptar un enfoque confrontacional de sanciones, recortes de ayuda y amenazas de intervención, Washington corre el riesgo de alienar a sus socios regionales y crear un vacío político y económico que Beijing está bien posicionado para llenar", analizó Erazo.

Fan Hongda, profesor chino de la Universidad de Shaoxing y experto en la diplomacia de Beijing, también ve varias consecuencias regionales negativas para la política de Trump hacia Venezuela y Colombia.

Los países latinoamericanos, cuyas preocupaciones sobre la represión estadounidense solo aumentarán debido a los ataques de Trump en el Caribe, probablemente “buscarán o profundizarán sus relaciones con países amigos como China”, explicó.

“Si China, que defiende la no injerencia, gana influencia en esta región, las amenazas estadounidenses deberían ser un factor motivador para esto”, sostuvo en conversación con TRT World.