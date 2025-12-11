Cuando los principales líderes europeos firmaron el Tratado de Maastricht en 1992 para establecer las bases de la Unión Europea, el surgimiento de aquel nuevo bloque de naciones ricas y poderosas marcó un momento decisivo en el orden global posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Tres décadas después, el proyecto se ha tornado amargo y el anhelo de unificar el continente a nivel financiero, económico, político y de defensa parece estar tambaleándose.

El Reino Unido, que durante mucho tiempo fue uno de los Estados más influyentes de Europa y una potencia global hasta el final de la Segunda Guerra Mundial– abandonó la Unión Europea hace cinco años tras el polémico referéndum del Brexit , sumiendo al bloque en la incertidumbre.

Sin embargo, lo peor aún no había llegado en ese momento.

La guerra entre Rusia y Ucrania más la agresiva política de “Estados Unidos primero” del presidente Donald Trump han dejado al descubierto las vulnerabilidades de la UE. Al punto que sus flancos quedaron expuestos ante Moscú con la ausencia de las férreas garantías de seguridad que proporcionaba Washington.

En este sentido, la reunión que Trump celebró en la Casa Blanca con varios líderes europeos, para abordar la guerra en Ucrania en agosto pasado, fue muy reveladora. Sus homólogos del otro lado del Atlántico “ se agolparon alrededor del escritorio de Trump ” como soldados dispuestos a recibir órdenes de su comandante estadounidense.

Y, hace casi dos semanas, Trump dio un paso más allá.

El pasado 5 de diciembre, la Casa Blanca publicó un documento de 33 páginas titulado “ Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos ”, en el que no hay palabras amables para Europa. En contraste, critica a los aliados de Washington por su “falta de confianza en sí mismos” en diversos ámbitos —desde el estatus militar hasta los estándares democráticos—, así como por haber perdido su identidad debido a una migración que conduciría a una “eliminación civilizacional”

Según el documento, Europa afronta muchos problemas que se derivan, en parte, de las propias políticas de la UE. Entre ellas, señala medidas que “socavan la libertad política y la soberanía, políticas migratorias que están transformando el continente y generando tensiones, censura de la libertad de expresión y represión de la oposición política, índices de natalidad en caída libre y una pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí mismos”.

Analistas señalan que tanto el Brexit como la guerra en Ucrania y los recientes dardos lanzados por el Gobierno de Trump apuntan al creciente declive en la influencia internacional de Europa, y a su papel secundario en la nueva gran lucha de poder entre grandes potencias: Estados Unidos, Rusia y China.

“Desde una perspectiva estrictamente geopolítica y militar, se podría afirmar que Europa ha experimentado cierto declive en los últimos años, e incluso décadas”, explica Eugene Chausovsky, experto en defensa y director sénior de desarrollo analítico y formación en el New Lines Institute de Washington D.C.

Impactos negativos

Chausovsky evita describir a Europa categóricamente como “la perdedora” en esta disputa global, mencionando su estatus autónomo y a las complejas relaciones entre sus miembros. Sin embargo sí reconoce que el continente “ha sufrido sin duda impactos negativos de esta lucha de poder en muchos sentidos”.

Los “impactos negativos”, según el analista, se relacionan en mayor medida con las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre la guerra en Ucrania, de las cuales Trump ha excluido casi por completo a los líderes europeos, incluido al propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

En una reciente llamada telefónica que se filtró, se escucha al mandatario de Francia, Emmanuel Macron, advirtiéndole a Zelenskyy que no confíe en Trump porque podría “ traicionar a Ucrania ”. Una hecho que demuestra el creciente déficit de confianza entre los liderazgos europeos y estadounidenses, así como la disminución de la influencia de la UE sobre Washington.

Pero la desconfianza entre Europa y Estados Unidos no se limita a la guerra en Ucrania.

Otro factor que explica el declive de la UE en los asuntos internacionales son las tensas negociaciones comerciales entre Washington y Beijing, que han dejado a los líderes europeos en una posición incómoda respecto a sus vínculos comerciales y tecnológicos con las dos mayores economías del planeta.

Un ejemplo de esto, apunta Chausovsky, fue que la UE se vio forzada a firmar con EE.UU. un acuerdo de aranceles poco favorable.

“Aun así, Europa también ha sabido aprovechar esta disputa en otros aspectos, como revitalizar su autonomía económica y su desarrollo militar”, añade. “El continente sigue teniendo un enorme poder económico y regulatorio de manera colectiva, y el bloque continúa siendo un actor importante en el escenario global, aunque de formas más matizadas que Estados Unidos, Rusia o China”.