Las luces de la Navidad vuelven a encenderse en los corazones de los cristianos de Gaza tras dos años de genocidio. No ocurre lo mismo con las luces decorativas que antes marcaban la festividad, ni con los adornos ni con los árboles tradicionales. La celebración regresa, pero marcada por la ausencia de cientos de miembros de su comunidad asesinados bajos ataques de Israel y por los desafíos de una ayuda humanitaria que sigue siendo insuficiente.

Así, la festividad asoma con cautela en la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza, corazón de la pequeña comunidad católica del enclave. “Durante dos años muchas personas perdieron a sus madres, hermanos o seres queridos, y la tristeza se extendió entre mucha gente, dentro y fuera de la iglesia”, dice Amin Sabagh, miembro de la parroquia, en diálogo con la agencia de noticias EFE.

Antes de la ofensiva, la Navidad se extendía por casas, comercios y calles. Hoy, muchos de esos espacios ya ni siquiera existen. “Hemos perdido casas, centros y, lo más importante, personas”, lamenta George Anton, director de operaciones del Patriarcado Latino en Gaza. La comunidad cristiana del enclave, añade, se ha reducido de forma drástica en los últimos dos años. De unas 1.100 personas antes de la ofensiva, quedan ahora alrededor de 500, debido a los asesinatos y a los desplazamientos dentro y fuera de Gaza.

Las dos últimas Navidades se limitaron exclusivamente a actos religiosos dentro de la iglesia. La situación de inseguridad extrema, provocada por los bombardeos israelíes constantes, impedía incluso recorrer los pocos metros que separan la calle del interior del templo. La iglesia se había convertido entonces en refugio para numerosas familias cuando, en julio de este año, una bomba estalló en la entrada del edificio.

Una esquirla de esa bomba israelí sigue incrustada en lo alto del templo, cerca de la cruz. Como es tradición, la congregación colocó una corona verde en ese lugar. “Cada vez que miramos la fachada recordamos a cuatro personas que murieron ese día”, dice Sabagh.

Refugio y esperanza

Los adornos que hoy decoran la iglesia son los que sobrevivieron a los bombardeos. Estuvieron guardados durante todo este tiempo y muchos resultaron dañados. “No hay artículos nuevos en los mercados. Dependemos de lo que ya teníamos”, explica Sabagh, aunque destaca una leve mejora del ánimo: “Las cosas han comenzado a cambiar y hemos empezado a pensar en cómo alegrar a los niños y también en cómo poder alegrarnos a nosotros mismos”.

“Estamos muy contentos porque estamos decorando la iglesia para la Navidad”, cuenta Maryam Hazem Tarzi, de 13 años, a EFE. La joven vive en el templo, que sigue funcionando como refugio, desde octubre de 2023. Aunque afirma que todavía se escuchan disparos y explosiones ocasionales, dice sentirse algo más segura. Y que, para ella y otros niños, volver a colgar adornos es un gesto de entusiasmo y esperanza tras un largo período de tristeza.

“El conflicto sigue ahí”

En su mensaje navideño, el Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, quien presidió este domingo una misa en el enclave, elogió la determinación de los gazatíes de “volver a la vida”.

“La situación de la comunidad cristiana (en Gaza) no es muy diferente de las otras. Lo han perdido todo y están viviendo aquí de una manera muy precaria”, dijo. “Esperamos que la ofensiva haya terminado. El conflicto sigue ahí, todos los problemas siguen ahí, pero creo que es hora de mirar hacia adelante y no centrarnos solo en las consecuencias negativas de los ataques”, añadió.

Pizzaballa expresó esperanza, asegurando que la situación ha mejorado desde el alto el fuego y que está ingresando comida, lo que ha aliviado la situación. No obstante, remarcó que la gente sigue viviendo en tiendas de campaña, en condiciones “miserables”, y la mayoría de las escuelas permanecen cerradas. También apuntó a que la "pobreza extrema" persiste así como la escasez de antibióticos y otros equipos médicos.