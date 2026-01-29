En un intento por impulsar avances en un alto el fuego aún frágil, el grupo de resistencia palestino Hamás confirmó que ya está plenamente preparado para traspasar la administración de Gaza a un comité tecnocrático palestino. A su vez, insistió en un punto clave: Israel debe cumplir el acuerdo de tregua y permitir la reapertura del cruce de Rafah, en la frontera del enclave.

El portavoz del grupo Hazen Qassem aseguró a la agencia de noticias AFP que el grupo ha adoptado “medidas concretas en el terreno” para facilitar la transferencia de la gobernanza del enclave al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), un órgano integrado por 15 tecnócratas palestinos.

“Podemos hablar ahora de una plena disponibilidad de todos los ministerios, organismos y aparatos, incluso en el ámbito de la seguridad, para entregar todos los expedientes”, señaló Qassem. Añadió que los protocolos y archivos “están completos” y que ya se han creado comités para supervisar una transición integral en todos los sectores.

El NCAG fue creado como parte del acuerdo de tregua de octubre de 2025, con el objetivo de gestionar Gaza en la etapa posterior a la ofensiva israelí. El comité operará bajo la supervisión de la denominada Junta de Paz, que estará liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y contará con la participación de jefes de Estado y ministros de una veintena de países.

Está previsto que los miembros del comité, encabezado por el exviceministro de la Autoridad Palestina Ali Shaath, ingresen al enclave una vez que se reabra el cruce de Rafah, en la frontera con Egipto. Hamás insiste en que este paso fronterizo debe abrirse “en ambas direcciones, con plena libertad de salida y entrada a Gaza, sin ningún obstáculo israelí", dijo el portavoz.

"Lo más importante es que supervisemos cómo este comité maneja las salidas y entradas de los ciudadanos con plena libertad, como marca el acuerdo, y no según las condiciones israelíes", afirmó Qassem.

El cruce de Rafah permanece cerrado desde que las fuerzas israelíes tomaron su control en mayo de 2024, con la excepción de una reapertura limitada a comienzos de 2025. Israel prometió permitir una reapertura parcial tras la recuperación de los restos del último rehén israelí, Ran Gvili. Aunque estos fueron recuperados el lunes, el paso sigue cerrado.

De hecho, al ser consultado sobre el tema este martes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no dio detalles sobre cuándo se produciría la apertura. Y precisó que Rafah abrirá “solo para personas y en números limitados, y todos los que entren o salgan estarán sujetos a inspección israelí”.

“Una tregua duradera requiere la retirada completa de Israel de Gaza”

Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró el miércoles un debate abierto de alto nivel sobre Oriente Medio, incluida la situación de Gaza tras la ofensiva israelí. Entre los temas abordados figuraron los incumplimientos de Tel Aviv al acuerdo, el desarme de Hamás previsto en la siguiente fase de la tregua y la necesidad de una retirada completa del ejército israelí del enclave.

“La implementación de la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza es crucial”, dijo Ramez Al-Akbavov, coordinador especial adjunto para el proceso de paz en Oriente Medio. “Requerirá nuestro compromiso firme y colectivo”.

En el encuentro, el enviado palestino ante la ONU, Riyad Mansour, afirmó que un cese del fuego duradero en Gaza requiere la retirada completa de Israel y el fin de los intentos de imponer el futuro del enclave, subrayando que el sufrimiento del pueblo palestino debe abordarse con la misma urgencia que el de cualquier otro.

Ahora bien, Mansour declaró el miércoles ante el Consejo: “Apoyamos el plan porque ofrecía un camino inmediato para poner fin a la matanza y al sufrimiento, a la hambruna y a la catástrofe humanitaria sin precedentes infligida al pueblo palestino en Gaza”.

“Si bien reconocemos que el alto el fuego ha salvado miles de vidas, estos objetivos aún no se han cumplido plenamente”, afirmó, al tiempo que celebró la finalización de la liberación de todos los rehenes israelíes, tanto vivos como fallecidos.

Así, Mansour cuestionó la falta de rendición de cuentas por las víctimas palestinas: “¿Qué pasa con las incontables familias palestinas cuyos seres queridos han sido asesinados, con miles de cuerpos que siguen aplastados y enterrados bajo los escombros, aún por encontrar, aún por identificar y a los que todavía no se les ha dado un entierro digno?”.