Obstáculos, exigencias y rechazos. A punto de cumplirse dos años de la ofensiva genocida en Gaza, Israel y Hamás han evaluado varias propuestas de alto el fuego: muchas fueron aceptadas por el grupo palestino, pero casi todas quedaron en punto muerto porque Tel Aviv añadió nuevas condiciones, retrasó acuerdos o interrumpió los dos únicos que llegaron a implementarse.

Hamás ha reiterado su disposición a negociar, siempre que se respetaran condiciones vitales para el futuro de los palestinos y del grupo, como la retirada de tropas israelíes del enclave. En contraste, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha sido acusado —incluso dentro del país que gobierna— de bloquear todos los esfuerzos de mediación para mantenerse en el poder, al imponer una y otra vez demandas sobre la futura presencia militar en Gaza.

El pasado 29 de septiembre, en una conferencia conjunta con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro israelí aseguró respaldar un nuevo plan. No obstante, mantuvo su retórica de confrontación y advirtió que, si Hamás lo rechaza, Tel Aviv “terminará el trabajo” en el enclave, donde perpetra un innegable genocidio contra el pueblo palestino.

Esta es la cronología de las propuestas de tregua que se frustraron por las negativas de Israel.

2023





En noviembre de 2023, un mes después del inicio de la ofensiva de Israel, se acordó una primera pausa humanitaria que, sin embargo, no prosperó debido a Tel Aviv.

La medida comenzó el 24 de noviembre y duró cuatro días, prorrogándose dos días más. Durante la pausa se liberaron 109 rehenes israelíes y 240 prisioneros palestinos, y se permitió la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.





2024: empieza serie de rechazos de Netanyahu





22 de enero de 2024 : Netanyahu rechaza una propuesta de Hamás para poner fin a la ofensiva y entregar a los rehenes a cambio de retirar las fuerzas israelíes de Gaza y liberar a los prisioneros palestinos. El primer ministro afirma que no lo hace porque tal acuerdo sería como “rendirse”.

28 de enero de 2024 : conversaciones en París y primera propuesta. Las negociaciones a finales de enero resultaron en un plan de alto el fuego en tres fases. Sin embargo, Netanyahu descarriló el proceso, asegurando que había "vacíos significativos".

7 de febrero : Hamás propone un plan de cese de las hostilidades, que incluía una tregua de cuatro meses y medio para lograr un acuerdo de intercambio de prisioneros en tres etapas y poner fin a las hostilidades. Netanyahu rechaza de inmediato la oferta y renueva su promesa de destruir a Hamás y alcanzar una "victoria total".

13 de febrero de 2024 : empiezan las conversaciones en El Cairo, Egipto. A principios de febrero se discutió un borrador de alto el fuego de seis semanas, pero Netanyahu lo desestimó, argumentando que las demandas de Hamás de liberar prisioneros palestinos eran "poco realistas".

18 de marzo : comienza otra negociación, esta vez en Qatar. Hamás presenta otra vez una propuesta de alto el fuego, e Israel responde negativamente, calificando las demandas de "imaginarias".

7 de abril de 2024 : segundas conversaciones en El Cairo. La segunda ronda concluye, nuevamente, sin avances a pesar de los informes de "progreso". Netanyahu vuelve a rechazar el alto el fuego.





Invasión de Rafah y propuesta de Biden





Mayo : Hamás acepta una propuesta de tregua planteada por Egipto, previamente respaldada por Israel, Qatar y EE.UU. El plan consistía en tres fases de 40 a 42 días cada una, con miras a un alto el fuego permanente y el regreso de los palestinos desplazados a sus hogares.

A pesar de la aceptación de Hamás, Tel Aviv acusó al grupo de cambiar los términos originales. Netanyahu anuncia una invasión planeada de Rafah, en el sur de Gaza, que comenzó el 6 de mayo, y rechaza la propuesta, afirmando que “no cumplía con sus demandas”. Esto provocó una intensificación de la ofensiva terrestre, lo que, según Doha, “llevó las negociaciones a un callejón sin salida”.

El 31 de mayo, aparece en escena la propuesta del entonces presidente de EE.UU., Joe Biden, quien anunció un plan para un alto el fuego completo y total, afirmando que se basaba en una propuesta del propio Israel. El plan incluía tres fases: la primera implicaba un alto el fuego de seis semanas y la retirada de las fuerzas israelíes de las zonas pobladas de Gaza, junto con un intercambio de rehenes y prisioneros entre las dos partes.

La segunda fase buscaba la retirada total de Israel de Gaza y la liberación de todos los rehenes que seguían vivos en poder de Hamás, con miras a un cese permanente de las hostilidades. La tercera fase incluyó un plan de reconstrucción para Gaza. La propuesta fue bien recibida por Hamás, pero las semanas pasaron sin avances por parte de Tel Aviv.