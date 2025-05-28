La espiral de crisis humanitaria en Haití , provocada por la violencia entre pandillas, es hoy un grito de auxilio que el mundo, distraído por otros titulares más llamativos, no escucha.

Ni siquiera un reciente proyecto de ley del Senado de EE.UU. dirigido a las redes criminales del país caribeño ha logrado atraer atención global sobre la creciente violencia, la cual ha generado hambre, desplazamientos masivos y la pérdida del control institucional en un país de casi 12 millones de habitantes.

La aparente indiferencia a la situación de los haitianos contrasta fuertemente con el aumento mundial de búsquedas en Google relacionadas con Haití en 2021, tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, que sumió al país en un vacío de poder.

Diego Da Rin, analista de Haití del International Crisis Group, dijo en diálogo con TRT World que las pandillas están “cerca de asegurar el control total” de Puerto Príncipe, la ciudad capital y hogar de un tercio de la población del país.

“Controlan todas las carreteras principales de entrada y salida de la capital, y desde hace tiempo dominan las zonas que rodean los puertos clave, donde imponen esquemas de extorsión cada vez más costosos sobre los envíos de mercancías y combustible”, afirma.

Tras el asesinato del presidente Moise en julio de 2021, el primer ministro Ariel Henry asumió el control de Haití en medio de protestas generalizadas y sin aprobación parlamentaria. Su incapacidad para celebrar elecciones o enfrentar la creciente violencia de las pandillas condujo a su renuncia en abril de 2024, después de ataques coordinados que paralizaron la capital.

Guerra contra el hambre y las pandillas

Uno de cada dos haitianos enfrenta hambre aguda . Más del 60% de los centros médicos de la capital han cerrado debido a la violencia. El aeropuerto de Puerto Príncipe permanece cerrado desde que las pandillas dispararon en noviembre contra aviones comerciales.

Las pandillas también se han expandido más allá de la capital, apoderándose recientemente de las localidades de Mirebalais y Saut d’Eau, según el analista Da Rin. En respuesta, los residentes ocuparon la principal planta hidroeléctrica del país, ubicada cerca de estas poblaciones, para exigir acción del gobierno, lo que sumió a Puerto Príncipe en un apagón que se extendió por más de una semana.

Asimismo, hay informes de que muchos jóvenes se han unido a las pandillas porque “el alto desempleo y la falta de oportunidades” no les dejan otra opción.

Desafíos complejos

El consejo presidencial de transición, formado en abril de 2024, enfrenta disputas internas y desafíos logísticos.

En mayo de 2024, nombró a Garry Conille como primer ministro, pero fue reemplazado por Alix Didier Fils-Aimé seis meses después. Su mandato para organizar elecciones antes de febrero de 2026 enfrenta enormes obstáculos debido a la inseguridad y un sistema electoral disfuncional.

Tanto el primer ministro como el consejo presidencial han manifestado su compromiso con celebrar elecciones generales, que deben ser precedidas por un referéndum constitucional inicialmente previsto para febrero y luego pospuesto a principios de mayo.

Pero la situación de seguridad ha seguido deteriorándose, lo que hace peligroso acudir a votar.

“Esto podría influir directamente en los resultados de las elecciones presidenciales, legislativas y locales… sigue siendo poco probable que las autoridades logren cumplir con el plazo de febrero de 2026 para transferir el poder a un gobierno electo”, afirma Da Rin.

Los vínculos entre pandillas y miembros de la policía o de las élites han socavado aún más los esfuerzos por contener su creciente poder, añade, subrayando que no deberían celebrarse elecciones hasta que se restablezca al menos un nivel mínimo de seguridad.