Luego de horas de incertidumbre por las explosiones que sacudieron varias zonas de Venezuela en la madrugada de este sábado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, informó que Washington lanzó “un ataque a gran escala” contra el país latinoamericano, en el que se capturó al mandatario venezolano Nicolás Maduro, junto a su esposa.
“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses”, escribió Trump en la red Truth Social.
Y añadió que en unas horas este sábado se darán más detalles sobre la operación.
Previamente, el Gobierno de Maduro había denunciado en un comunicado la "gravísima agresión militar" por parte de EE.UU. "Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos", se lee en un comunicado.
Las autoridades añadieron que “tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”. “Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas”, añadió.
Las autoridades venezolanas también indicaron que los ataques ocurrieron en Caracas, La Guaira y los estados de Miranda y Aragua.
“El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”, señaló la declaración.
En ese sentido, el gobierno llamó a “todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista. El pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular-militar-policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz”.
Rechazo internacional al ataque en Venezuela
Uno de los primeros en reaccionar a los reportes sobre los ataques en Venezuela fue el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien en la red social X escribió: “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela”.
Posteriormente, el mandatario señaló que el Consejo de Seguridad de la ONU debe ser convocado “de inmediato”, para establecer “la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela”. En otro mensaje, Petro agregó: “Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales. En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”.
Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, señaló que su nación “denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de EE.UU. a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada”. De manera similar, el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez denunció este sábado un "criminal ataque" de Estados Unidos contra Caracas.
A lo que se suma que Rusia declaró este sábado que los ataques militares de EE.UU. contra Venezuela carecen de fundamento sustancial y violan el derecho internacional. “Sin duda, Venezuela no ha representado ninguna amenaza para Estados Unidos… Por lo tanto, la actual operación militar, al igual que las acciones contra Venezuela en los últimos días y semanas, carecen de fundamento sustancial”, escribió en Telegram el vicepresidente del Consejo de la Federación, Konstantin Kosachev.
“El orden debe basarse en el derecho internacional, no en las normas. El derecho internacional ha sido claramente violado. El orden establecido de esta manera no debe prevalecer”, declaró Kosachev, en la primera reacción de un alto funcionario ruso al incidente. Continuó expresando su confianza en que “la mayoría global se distanciará decisivamente del ataque contra Venezuela y lo condenará”.