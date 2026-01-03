Luego de horas de incertidumbre por las explosiones que sacudieron varias zonas de Venezuela en la madrugada de este sábado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, informó que Washington lanzó “un ataque a gran escala” contra el país latinoamericano, en el que se capturó al mandatario venezolano Nicolás Maduro, junto a su esposa.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses”, escribió Trump en la red Truth Social.

Y añadió que en unas horas este sábado se darán más detalles sobre la operación.

Previamente, el Gobierno de Maduro había denunciado en un comunicado la "gravísima agresión militar" por parte de EE.UU. "Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos", se lee en un comunicado.

Las autoridades añadieron que “tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”. “Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas”, añadió.

Las autoridades venezolanas también indicaron que los ataques ocurrieron en Caracas, La Guaira y los estados de Miranda y Aragua.

“El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”, señaló la declaración.