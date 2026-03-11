Altos funcionarios de las Naciones Unidas y decenas de Estados miembros han pedido el fin inmediato de los combates en Líbano, donde el aumento de las hostilidades entre Israel y Hezbollah ha empujado al país hacia un conflicto regional más amplio.
Al dirigirse al Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York el miércoles, Rosemary DiCarlo, subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, advirtió que la violencia debe detenerse antes de que la crisis se agrave aún más.
“Es imprescindible una desescalada inmediata y el cese de la violencia”, dijo ante el consejo.
Llamados globales a la moderación
Alrededor de 30 países, incluidos varios que contribuyen con tropas a la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Líbano, emitieron una declaración conjunta expresando “profunda alarma” por la rápida escalada.
Antes de la reunión del consejo, el embajador de Francia ante la ONU, Jerome Bonnafont, afirmó que Líbano debe ser apoyado durante la crisis.
“Frente a la guerra, Líbano debe ser apoyado. Su soberanía y su integridad territorial deben preservarse”, señaló.
Bonnafont añadió que los países que respaldaron la declaración —entre ellos Francia, Reino Unido, Alemania, India y Corea del Sur— condenaron firmemente los ataques de Hezbollah.
El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, defendió los ataques militares israelíes y afirmó que continuarán mientras persistan las amenazas.
“Israel hará lo que sea necesario para detener los cohetes disparados contra nuestro pueblo”, dijo.
“EE. UU. e Israel alimentan un conflicto más amplio”
El debate dejó al descubierto profundas divisiones entre las potencias globales.
Rusia acusó a Estados Unidos e Israel de alimentar un conflicto más amplio con sus ataques contra Irán.
La viceembajadora rusa ante la ONU, Anna Evstigneeva, afirmó que las acciones de Washington y Tel Aviv están empujando a la región “cada vez más hacia el caos”.
El enviado de Líbano, Ahmad Arafa, dijo que su país ha sido arrastrado a un conflicto que no eligió.
“Líbano se encuentra atrapado en una guerra entre Israel y Hezbolá”, afirmó, advirtiendo que el país enfrenta “un momento extremadamente peligroso y una verdadera catástrofe humanitaria”.
Creciente crisis humanitaria
Funcionarios libaneses señalan que más de 630 personas han muerto en 10 días de combates, mientras que más de 800.000 residentes han sido desplazados.
Tom Fletcher, jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, dijo al consejo que Líbano y la región enfrentan “un momento de grave peligro”.
Advirtió que el conflicto está agravando rápidamente una crisis humanitaria que ya era severa.