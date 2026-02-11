Tras dos años de devastador genocidio perpetrado por Israel sobre Gaza, miles de personas siguen buscando a sus familiares desaparecidos. “¿Qué ha pasado con ellos?” se preguntan una y otra vez. Un reporte reveló una respuesta escalofriante: al menos 2.800 palestinos fueron asesinados con armas termobáricas y térmicas, cuyo calor extremo y enormes bolas de fuego habrían provocado que sus cuerpos se “evaporaran”, sin dejar rastro.

Así lo explica una reciente investigación del medio de noticias qatarí Al Jazeera, que determinó que al menos 2.842 palestinos padecieron este destino desde el inicio de la ofensiva israelí. El informe, titulado “El resto de la historia”, incluye declaraciones de expertos militares que atribuyen estas desapariciones al uso de armas diseñadas para multiplicar la onda expansiva y el calor, con capacidad de evaporar el tejido humano.

El experto militar ruso Vasily Fatigarov explicó que este tipo de armamento genera nubes de combustible que se transforman en bolas de fuego capaces de alcanzar temperaturas de entre 2.500 y 3.000 grados Celsius, un calor suficiente para reducir cuerpos a rastros biológicos casi imperceptibles.

Por su parte, el director general del Ministerio de Salud de Gaza, el doctor Munir Al-Bursh, señaló que la exposición a temperaturas extremas provoca que los fluidos corporales hiervan instantáneamente, conduciendo a la evaporación de los tejidos: una muerte que no deja cuerpo, solo ausencia.

La investigación se apoya en los datos forenses recopilados desde octubre de 2023 por la Defensa Civil de Gaza, el organismo oficial encargado de las tareas de emergencia y rescate tras los ataques. Son ellos quienes, día tras día, han escarbado entre ruinas, levantando fragmentos de vida reducidos a restos.

En este contexto, el portavoz de la Defensa Civil, Mahmoud Basal, explicó el método que emplean los equipos de rescate para clasificar estos casos: contrastar el número de personas que se sabía que estaban dentro de una estructura atacada con los restos recuperados posteriormente. “Si una familia nos dice que había cinco personas dentro y solo recuperamos tres cuerpos intactos, clasificamos a las dos restantes como ‘evaporadas’ únicamente después de que búsquedas exhaustivas no arrojen más que rastros biológicos”, señaló, en referencia a salpicaduras de sangre o pequeños fragmentos humanos.

Asimismo, subrayó que esta clasificación solo se realiza cuando, tras remover los escombros y revisar hospitales y morgues, no se hallan restos identificables. Es el último recurso ante la ausencia total.

Entre los testimonios recogidos por la investigación destaca el de Yasmin Mahani, quien relató que el 10 de agosto de 2024 recorrió las ruinas de la escuela Al-Tabin, en la Ciudad de Gaza, después de un bombardeo israelí. “Entré en la mezquita y me encontré pisando carne y sangre”, contó. Pero, al buscar a su hijo entre los restos, no encontró nada: ni cuerpo, ni señal, ni respuesta.

La investigación identificó además varios tipos de munición utilizados en Gaza, entre ellos la bomba MK-84, el proyectil antibúnker BLU-109 y la bomba planeadora de precisión GBU-39. Según el informe, la GBU-39 fue empleada en el ataque contra la escuela Al-Tabin y está diseñada para mantener la estructura del edificio en pie mientras destruye todo lo que hay en su interior mediante presión y calor.

