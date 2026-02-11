Tras dos años de devastador genocidio perpetrado por Israel sobre Gaza, miles de personas siguen buscando a sus familiares desaparecidos. “¿Qué ha pasado con ellos?” se preguntan una y otra vez. Un reporte reveló una respuesta escalofriante: al menos 2.800 palestinos fueron asesinados con armas termobáricas y térmicas, cuyo calor extremo y enormes bolas de fuego habrían provocado que sus cuerpos se “evaporaran”, sin dejar rastro.
Así lo explica una reciente investigación del medio de noticias qatarí Al Jazeera, que determinó que al menos 2.842 palestinos padecieron este destino desde el inicio de la ofensiva israelí. El informe, titulado “El resto de la historia”, incluye declaraciones de expertos militares que atribuyen estas desapariciones al uso de armas diseñadas para multiplicar la onda expansiva y el calor, con capacidad de evaporar el tejido humano.
El experto militar ruso Vasily Fatigarov explicó que este tipo de armamento genera nubes de combustible que se transforman en bolas de fuego capaces de alcanzar temperaturas de entre 2.500 y 3.000 grados Celsius, un calor suficiente para reducir cuerpos a rastros biológicos casi imperceptibles.
Por su parte, el director general del Ministerio de Salud de Gaza, el doctor Munir Al-Bursh, señaló que la exposición a temperaturas extremas provoca que los fluidos corporales hiervan instantáneamente, conduciendo a la evaporación de los tejidos: una muerte que no deja cuerpo, solo ausencia.
La investigación se apoya en los datos forenses recopilados desde octubre de 2023 por la Defensa Civil de Gaza, el organismo oficial encargado de las tareas de emergencia y rescate tras los ataques. Son ellos quienes, día tras día, han escarbado entre ruinas, levantando fragmentos de vida reducidos a restos.
En este contexto, el portavoz de la Defensa Civil, Mahmoud Basal, explicó el método que emplean los equipos de rescate para clasificar estos casos: contrastar el número de personas que se sabía que estaban dentro de una estructura atacada con los restos recuperados posteriormente. “Si una familia nos dice que había cinco personas dentro y solo recuperamos tres cuerpos intactos, clasificamos a las dos restantes como ‘evaporadas’ únicamente después de que búsquedas exhaustivas no arrojen más que rastros biológicos”, señaló, en referencia a salpicaduras de sangre o pequeños fragmentos humanos.
Asimismo, subrayó que esta clasificación solo se realiza cuando, tras remover los escombros y revisar hospitales y morgues, no se hallan restos identificables. Es el último recurso ante la ausencia total.
Entre los testimonios recogidos por la investigación destaca el de Yasmin Mahani, quien relató que el 10 de agosto de 2024 recorrió las ruinas de la escuela Al-Tabin, en la Ciudad de Gaza, después de un bombardeo israelí. “Entré en la mezquita y me encontré pisando carne y sangre”, contó. Pero, al buscar a su hijo entre los restos, no encontró nada: ni cuerpo, ni señal, ni respuesta.
La investigación identificó además varios tipos de munición utilizados en Gaza, entre ellos la bomba MK-84, el proyectil antibúnker BLU-109 y la bomba planeadora de precisión GBU-39. Según el informe, la GBU-39 fue empleada en el ataque contra la escuela Al-Tabin y está diseñada para mantener la estructura del edificio en pie mientras destruye todo lo que hay en su interior mediante presión y calor.
Netanyahu viaja a Washington
Este informe se conoce en medio de un alto el fuego en Gaza que, en la práctica, resulta aún frágil. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu —acusado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional—, viajó a Washington, donde se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se prevé que busque respaldo político y militar para sus planes en el enclave palestino.
Según un reporte del diario israelí The Times of Israel, Netanyahu informará a Trump que la segunda fase del alto el fuego “no avanza”. El informe se basa en declaraciones de un alto funcionario israelí familiarizado con los detalles.
En este contexto, el funcionario israelí señaló que otra operación militar sería “necesaria” para avanzar hacia la visión de Trump para Gaza. Esto coincide con la postura de las del ejército israelí, que, según otro reporte citado por The Times of Israel, están elaborando planes para lanzar una nueva ofensiva destinada a desarmar a Hamás por la fuerza.
A su vez, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), el órgano tecnocrático palestino encargado de gobernar el enclave, sigue sin poder ingresar ni poner en marcha sus operaciones, atrapado entre las restricciones del bloqueo, la ocupación y la violencia militar.
Desde el inicio de la ofensiva genocida en octubre de 2023, Israel ha asesinado al menos 72.000 palestinos han muerto y herido al menos a 171.000. Asimismo, desde la entrada en vigor del alto el fuego, los ataques de Tel Aviv mataron al menos 581 palestinos y más de 1.553 resultaron heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza.
Israel revoca la ciudadanía a dos palestinos
Por otro lado, una medida del gobierno israelí causó indignación este martes. Netanyahu firmó una orden para revocar la ciudadanía israelí a dos palestinos, que tenían este estatus desde 1948 –cuando Israel se declaró como estado y ocurrió la Nakba, durante la cual más de 700.000 palestinos fueron expulsados a la fuerza de sus hogares–. La radiodifusión pública israelí KAN indicó que ambos serán deportados a Gaza.
Netanyahu justificó la medida alegando que ambos, Mahmoud Ahmed y Mohammed Ahmed Hussein Halasi, “llevaron a cabo ataques con arma blanca y tiroteos contra civiles israelíes”. Además, advirtió que esta acción no sería aislada: “Muchos más como ellos están en camino”.
Los palestinos con ciudadanía israelí representan más del 20% de una población que supera los 10 millones de personas y han denunciado durante décadas discriminación, marginación y políticas sistemáticas de persecución bajo sucesivos gobiernos. Esta medida de revocación de ciudadanía marca un nuevo capítulo en la escalada de presión y exclusión que sufren dentro del propio estado de Israel.