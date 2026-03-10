Más de 1.200 personas han muerto en Irán desde el inicio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, según autoridades iraníes, mientras los bombardeos en el país continúan sin descanso. El martes, Washington anunció que será “el día más intenso” de sus ataques, mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que la campaña de su país contra Irán “aún no ha terminado”.

Entre las víctimas mortales se encuentran al menos 206 mujeres y menores, incluidos 193 niños y niñas menores de 18 años, informó la portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, citada por la agencia estatal IRNA. La víctima más joven fue una niña de ocho meses.

Mohajerani añadió que una bebé de cuatro meses figura entre los heridos más jóvenes en la ofensiva, que ha dejado más de 10.000 personas lesionadas en todo el país.

Tan solo en Teherán, la capital, al menos 460 personas murieron y otras 4.309 resultaron heridas, según declaró el martes el subdirector del Departamento de Salud de Emergencia de la ciudad, Mehr Soroush. Además, declaró a la emisora ​​pública IRIB News que 18 ambulancias y 18 bases de emergencia resultaron dañadas.

Además, en medio de los bombardeos, Irán enfrenta una de las interrupciones de internet más severas registradas.

El apagón nacional de internet impuesto por el gobierno iraní ya ha superado las 240 horas, lo que lo convierte en uno de los cortes nacionales más prolongados y severos registrados a nivel mundial, según el grupo de monitoreo de internet NetBlocks.

La organización también señaló que esta interrupción es “la segunda más larga registrada en Irán después de las protestas de enero”, y que el país ha pasado efectivamente un tercio de 2026 sin conexión a internet.

El martes será “el día más intenso de ataques estadounidenses” en Irán: Pete Hegseth

A pesar de los daños, la ofensiva estadounidense continúa. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó el martes que este sería el día “más intenso” de ataques estadounidenses en la operación militar en curso contra Irán.

“Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán. Más cazas, más bombarderos, más bombardeos. Inteligencia más refinada y mejor que nunca”, declaró Hegseth en una rueda de prensa junto al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

“En el día 10 de la Operación Furia Épica, estamos ganando con un enfoque abrumador e implacable en nuestros objetivos”, afirmó Hegseth.