Más de 1.200 personas han muerto en Irán desde el inicio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, según autoridades iraníes, mientras los bombardeos en el país continúan sin descanso. El martes, Washington anunció que será “el día más intenso” de sus ataques, mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que la campaña de su país contra Irán “aún no ha terminado”.
Entre las víctimas mortales se encuentran al menos 206 mujeres y menores, incluidos 193 niños y niñas menores de 18 años, informó la portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, citada por la agencia estatal IRNA. La víctima más joven fue una niña de ocho meses.
Mohajerani añadió que una bebé de cuatro meses figura entre los heridos más jóvenes en la ofensiva, que ha dejado más de 10.000 personas lesionadas en todo el país.
Tan solo en Teherán, la capital, al menos 460 personas murieron y otras 4.309 resultaron heridas, según declaró el martes el subdirector del Departamento de Salud de Emergencia de la ciudad, Mehr Soroush. Además, declaró a la emisora pública IRIB News que 18 ambulancias y 18 bases de emergencia resultaron dañadas.
Además, en medio de los bombardeos, Irán enfrenta una de las interrupciones de internet más severas registradas.
El apagón nacional de internet impuesto por el gobierno iraní ya ha superado las 240 horas, lo que lo convierte en uno de los cortes nacionales más prolongados y severos registrados a nivel mundial, según el grupo de monitoreo de internet NetBlocks.
La organización también señaló que esta interrupción es “la segunda más larga registrada en Irán después de las protestas de enero”, y que el país ha pasado efectivamente un tercio de 2026 sin conexión a internet.
El martes será “el día más intenso de ataques estadounidenses” en Irán: Pete Hegseth
A pesar de los daños, la ofensiva estadounidense continúa. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó el martes que este sería el día “más intenso” de ataques estadounidenses en la operación militar en curso contra Irán.
“Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán. Más cazas, más bombarderos, más bombardeos. Inteligencia más refinada y mejor que nunca”, declaró Hegseth en una rueda de prensa junto al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.
“En el día 10 de la Operación Furia Épica, estamos ganando con un enfoque abrumador e implacable en nuestros objetivos”, afirmó Hegseth.
El secretario de Defensa enumeró tres objetivos de la ofensiva: destruir los arsenales de misiles de Irán, los lanzadores de misiles y su base industrial de defensa, así como su capacidad para fabricar misiles; destruir su armada; y negar a Irán la capacidad de producir armas nucleares.
“No nos detendremos hasta que el enemigo sea total y decisivamente derrotado”, añadió Hegseth, sin ofrecer más detalles sobre cuándo terminará la operación.
Al tiempo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que sus fuerzas han atacado más de 5.000 objetivos en Irán durante los primeros 10 días de la ofensiva, señalando que se trata de ubicaciones “que representan una amenaza inminente”.
“Las fuerzas del CENTCOM están atacando objetivos para desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, priorizando los lugares que representan una amenaza inminente”, afirmó el comando en X.
Los ataques de Israel contra Irán “aún no han terminado”: Netanyahu
Mientras, el ejército israelí afirmó el martes haber iniciado una nueva ola de bombardeos contra Teherán: “Las FDI han comenzado una ola de ataques contra objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán”, señaló el ejército en un breve comunicado.
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió también que los ataques de Israel contra Irán “aún no han terminado”, afirmando que la ofensiva está debilitando al liderazgo clerical iraní.
“Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía; en última instancia, depende de ellos. Pero no hay duda de que con las acciones realizadas hasta ahora estamos rompiendo sus huesos, y aún no hemos terminado”, dijo Netanyahu durante una visita al Centro Nacional de Comando de Salud, según un comunicado.
Por su parte, Israel afirmó que un total de 2.339 personas heridas, incluidos soldados, han sido ingresadas en hospitales desde el inicio de la ofensiva. El recuento incluye a 95 personas que actualmente permanecen hospitalizadas, entre ellas una en estado crítico, indicó un comunicado del Ministerio de Salud israelí. Al menos 191 personas heridas fueron ingresadas en hospitales en las últimas 24 horas, añadió el comunicado.