El activista pro-Palestina y estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, fue liberado tras pasar 104 días detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos. La decisión llegó luego de que un juez federal cuestionara con dureza los argumentos legales del gobierno para mantenerlo detenido.

Khalil, quien se había convertido en una figura visible de las protestas estudiantiles a favor de Palestina en varios campus del país, salió el viernes de un centro de detención federal en Luisiana. Ahora se espera que regrese a Nueva York para reunirse con su esposa y su hijo, a quien todavía no conoce ya que nació mientras estaba detenido.

"La justicia ganó, pero llegó demasiado tarde", dijo Khalil al salir del centro. "Esto no debería haber tomado tres meses", agregó.

El tribunal del Distrito de Nueva Jersey ordenó su liberación luego de que el juez Michael Farbiarz afirmara que el gobierno no logró cumplir con los requisitos legales para justificar su detención.

Según el magistrado, sería "muy, muy inusual" mantener encerrado a un residente legal de EE.UU. que no enfrenta cargos por violencia y que mostró disposición a colaborar con la Justicia.

Batalla legal

La liberación de Khalil ocurrió pocas horas después de que un juez de inmigración le negara la libertad bajo fianza y ordenara su deportación, un fallo que la administración Trump insiste que anula la decisión del tribunal federal.

En un comunicado, el gobierno acusó al juez Farbiarz de excederse en sus funciones.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha encabezado el intento de expulsar a Khalil del país, apelando a una ley de la Guerra Fría que permite deportar a extranjeros considerados perjudiciales para la política exterior estadounidense.

Rubio sostiene que los no ciudadanos no gozan de las mismas protecciones constitucionales y calificó el activismo de Khalil como una amenaza a la seguridad nacional.

La administración del presidente Trump ha equiparado la participación en protestas contra Israel con antisemitismo y la considera motivo suficiente para deportación. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles rechazan esa postura, argumentando que confunde la crítica a la política israelí con el discurso de odio en un intento de silenciar.