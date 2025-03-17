Con la creciente demanda de energía, impulsada en parte por el auge de la inteligencia artificial, el presidente de Argentina, Javier Milei, apuesta a que pronto el mundo verá un resurgimiento del interés por la energía nuclear.

En diciembre de 2024, Milei anunció un ambicioso plan nuclear que busca posicionar a Argentina como líder global en tecnología nuclear con fines pacíficos. El proyecto se centrará en el desarrollo de reactores nucleares modulares pequeños, en los cuales Argentina ya se encuentra trabajando.

Durante su primer año en la presidencia, Milei tomó medidas decisivas en materia de energía nuclear. Según el portal de noticias La Política Online , tras reunirse en Ushuaia con Laura Richardson, entonces comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el mandatario se comprometió con Washington a cancelar el proyecto de Atucha III. La construcción de la cuarta central nuclear argentina formaba parte de lo que Argentina había considerado como una “recuperación de la política de desarrollo del sector nuclear” y contaba con financiamiento chino. Al igual que otros acuerdos con China, como la cooperación en la Ruta de la Seda, el proyecto fue cancelado.

Actualmente, el país cuenta con dos proyectos de pequeños reactores modulares conocidos como SMR. Uno de ellos, el Carem, está en proceso de construcción avanzado, aunque sus obras están prácticamente paralizadas desde hace dos años. El segundo es un modelo desarrollado por una empresa mixta de la Provincia de Río Negro, cuya construcción y financiamiento formarían parte del nuevo plan, en conjunto con capitales estadounidenses, según el jefe de asesores presidenciales, Demian Raidel, un fisico educado dentro del sistema nuclear argentino y a quien Milei le confió dirigir este nuevo proyecto.

Anclado en los consejos de ingenieros nucleares reconocidos mundialmente, y con el respaldo del Organismo Internacional de Energía Atómica, el plan prevé la construcción de un primer reactor SMR en el complejo de Atucha. Según el gobierno, esta tecnología, desarrollada íntegramente en Argentina, no solo será clave para la posible instalación de centros de datos en la fría y desolada Patagonia, sino que además permitirá industrializar regiones despobladas y garantizar así el acceso equitativo a la energía.

Desafíos, críticas e incertidumbre

Detrás del anuncio del presidente argentino, hay una carrera tecnológica mundial para lograr un modelo comercialmente escalable de pequeños reactores modulares. Este tipo de reactores presentan la ventaja de ser más seguros que los tradicionales, escalables y con posibilidad de ubicarse en lugares remotos. Estas características, junto con las nuevas redes de internet satelital como Starlink o las chinas Sail Space y Galaxy Space, hacen de los SMR un complemento ideal para los grandes centros de datos que requiere la inteligencia artificial, que, a su vez, funcionan mejor en locaciones frías, como las de la gélida Patagonia Argentina.

Según el plan de Milei, Argentina podría ponerse a la cabeza en esta carrera y ser uno de los primeros países en industrializar esta tecnología nuclear y la demanda de energía de las grandes tecnológicas.

A su vez, el plan de Milei, que incluye capitales estadounidenses y convenios con empresas de ese país, se enlista dentro de una renaciente política global de Estados Unidos en materia de convenios nucleares, como el reciente memorando firmado con El Salvador para cooperación en el uso civil de tecnología nuclear .

Además, la cercanía y amistad pública de Milei con Elon Musk, así como sus reuniones con empresas de Silicon Valley, suman un grado de factibilidad al proyecto argentino.

Aunque la presentación oficial careció de detalles concretos, Milei aseguró que Argentina podría convertirse en un actor clave en la revolución tecnológica mediante la producción de energía para alimentar centros de datos, cuya demanda energética crece exponencialmente cada año desde la aparición de la inteligencia artificial y que, de acuerdo a Goldman Sachs Research, seguirá aumentando un 160% de aquí hasta el año 2030. Sin embargo, el plan no incluye inversión estatal ni fondos para finalizar el CAREM, el reactor modular que se encuentra en desarrollo desde hace décadas, cuyo futuro ahora parece incierto.

Las críticas al plan de Milei no se hicieron esperar. Adriana Serquis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuestiona la falta de una estrategia clara y teme que el anuncio derive en una burbuja financiera o en la entrega de tecnología sensible a capitales extranjeros.

"Un verdadero plan nuclear debería fortalecer primero el ecosistema nuclear existente, completar el CAREM y definir con claridad los objetivos. ¿Será para la red eléctrica, para exportar tecnología o para establecer hubs de inteligencia artificial?", se pregunta Serquis en diálogo con TRT Español por videollamada.