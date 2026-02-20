En un momento de alta tensión diplomática, y mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admite que sopesa un ataque militar limitado contra Irán para forzar un acuerdo, desde Teherán se intenta rebajar el tono. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró este viernes que su país no ha propuesto suspender su programa nuclear ni ha recibido de Washington una exigencia de “enriquecimiento cero” en las negociaciones en curso.
En primer lugar, Araghchi quiso dejar claro el marco de las conversaciones. En una entrevista con la cadena estadounidense MS Now, explicó que Teherán y Washington están discutiendo fórmulas para garantizar que el programa nuclear iraní, incluido el enriquecimiento de uranio, mantenga un carácter estrictamente pacífico.
“Si alguien busca una solución al programa nuclear de Irán y quiere asegurarse de que siga siendo pacífico, el único camino es la negociación y una solución diplomática”, afirmó. Así, el jefe de la diplomacia iraní situó el diálogo como única vía posible frente a cualquier escenario de confrontación.
Sin embargo, casi en paralelo, Trump dejaba abierta la puerta a la presión militar. “Supongo que puedo decir que lo estoy considerando”, declaró ante periodistas en la Casa Blanca cuando fue consultado sobre la posibilidad de un ataque limitado para empujar a Irán hacia un pacto. No ofreció más detalles y evitó profundizar en el asunto.
Por ahora, las conversaciones nucleares se han reactivado. A principios de mes, ambas partes retomaron el diálogo en Mascate y, posteriormente, celebraron una nueva ronda el martes en Ginebra bajo mediación de Omán. No obstante, este renovado impulso diplomático se desarrolla en un contexto de creciente tensión regional, marcado tanto por un significativo despliegue militar estadounidense en el Golfo como por maniobras iraníes.
En este contexto, el jueves, durante la reunión inaugural de la Junta de la Paz en Washington, Trump endureció su advertencia. Señaló que Estados Unidos optaría por la acción militar contra Irán “en 10 o 15 días” si las negociaciones fracasan. Además, subrayó que Teherán debe alcanzar un acuerdo “significativo” y reiteró que no se le puede permitir poseer armas nucleares, ya que, a su juicio, ello socavaría la seguridad regional.
“Deben llegar a un acuerdo. Si eso no ocurre… sucederán cosas malas”, advirtió, retomando amenazas previas que ya han provocado reacciones entre altos cargos iraníes.
Medidas de confianza
Por su parte, Araghchi rechazó las especulaciones sobre un supuesto estancamiento del diálogo. Al contrario, sostuvo que las conversaciones avanzan y que Irán está dispuesto a impulsar medidas de generación de confianza, mientras que Estados Unidos levantaría sanciones.
De hecho, reveló que ambas partes mantuvieron “muy buenas discusiones” en Ginebra sobre el programa nuclear y las sanciones, alcanzando un entendimiento sobre un conjunto de “principios rectores” y el “posible marco de un acuerdo”.
A continuación, explicó el siguiente paso: “Se nos pidió preparar un borrador de un posible acuerdo para que, en la próxima reunión, podamos discutirlo, empezar a negociar su texto y, con suerte, llegar a una conclusión. Ese es el camino que tenemos por delante”.
Asimismo, el jefe de la diplomacia iraní insistió en que “no existe una solución militar” al contencioso nuclear. Recordó que el ataque del pasado junio contra instalaciones nucleares iraníes y el asesinato de científicos no lograron eliminar el programa. Por consiguiente, argumentó, “esta tecnología no puede destruirse con bombardeos ni acciones militares. La única solución es la diplomacia. Por eso Estados Unidos ha vuelto a la mesa de negociación y busca un acuerdo”.
Con todo, Araghchi dejó claro que Irán no descarta ningún escenario: el país, afirmó, está preparado tanto para la guerra como para la diplomacia.
Finalmente, al abordar las relaciones bilaterales, introdujo un matiz político. Aseguró que el pueblo iraní no considera enemigo al pueblo estadounidense; en cambio, percibe como “hostiles” las políticas del Gobierno de Estados Unidos hacia Irán. “Cuando cesen estas hostilidades, quizá podamos pensar en una relación diferente”, señaló.
En un mensaje dirigido tanto al presidente estadounidense como a los miembros del Congreso, recordó que administraciones anteriores también recurrieron a “la guerra, las sanciones, el mecanismo de restitución automática y más” contra Irán. Y concluyó con una advertencia formulada en clave diplomática: “Si hablan al pueblo iraní con el lenguaje del respeto, responderemos del mismo modo. Pero si nos hablan con el lenguaje de la fuerza, responderemos en consecuencia”.