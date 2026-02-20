En un momento de alta tensión diplomática, y mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admite que sopesa un ataque militar limitado contra Irán para forzar un acuerdo, desde Teherán se intenta rebajar el tono. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró este viernes que su país no ha propuesto suspender su programa nuclear ni ha recibido de Washington una exigencia de “enriquecimiento cero” en las negociaciones en curso.

En primer lugar, Araghchi quiso dejar claro el marco de las conversaciones. En una entrevista con la cadena estadounidense MS Now, explicó que Teherán y Washington están discutiendo fórmulas para garantizar que el programa nuclear iraní, incluido el enriquecimiento de uranio, mantenga un carácter estrictamente pacífico.

“Si alguien busca una solución al programa nuclear de Irán y quiere asegurarse de que siga siendo pacífico, el único camino es la negociación y una solución diplomática”, afirmó. Así, el jefe de la diplomacia iraní situó el diálogo como única vía posible frente a cualquier escenario de confrontación.

Sin embargo, casi en paralelo, Trump dejaba abierta la puerta a la presión militar. “Supongo que puedo decir que lo estoy considerando”, declaró ante periodistas en la Casa Blanca cuando fue consultado sobre la posibilidad de un ataque limitado para empujar a Irán hacia un pacto. No ofreció más detalles y evitó profundizar en el asunto.

Por ahora, las conversaciones nucleares se han reactivado. A principios de mes, ambas partes retomaron el diálogo en Mascate y, posteriormente, celebraron una nueva ronda el martes en Ginebra bajo mediación de Omán. No obstante, este renovado impulso diplomático se desarrolla en un contexto de creciente tensión regional, marcado tanto por un significativo despliegue militar estadounidense en el Golfo como por maniobras iraníes.

En este contexto, el jueves, durante la reunión inaugural de la Junta de la Paz en Washington, Trump endureció su advertencia. Señaló que Estados Unidos optaría por la acción militar contra Irán “en 10 o 15 días” si las negociaciones fracasan. Además, subrayó que Teherán debe alcanzar un acuerdo “significativo” y reiteró que no se le puede permitir poseer armas nucleares, ya que, a su juicio, ello socavaría la seguridad regional.

“Deben llegar a un acuerdo. Si eso no ocurre… sucederán cosas malas”, advirtió, retomando amenazas previas que ya han provocado reacciones entre altos cargos iraníes.

