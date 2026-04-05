A medida que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán transforma el panorama geopolítico de Oriente Medio, ha surgido un nuevo frente, no en tierra ni en aire, sino en uno de los puntos estratégicos marítimos más críticos del mundo: el estrecho de Ormuz.

Teherán reiteró a finales de esta semana que está redactando un protocolo conjunto con Omán para supervisar el tráfico a través del paso, clave para el petróleo mundial. Junto con las señales de Irán sobre la posibilidad de imponer ciertas condiciones, o incluso peajes, a los buques que transitan por el estrecho, esta medida plantea interrogantes urgentes sobre quién controla realmente esta arteria vital del comercio mundial.

Si bien Irán y Omán tienen reclamos territoriales sobre el estrecho, los expertos en derecho marítimo afirman que no pueden simplemente obligar a los buques a pagar para poder circular por él.

“Según el derecho internacional, el estrecho de Ormuz no está bajo el control de la comunidad internacional, en un sentido de soberanía”, explica Sanjeet Ruhal, profesor de derecho internacional de seguridad marítima en el Instituto Internacional de Derecho Marítimo (IMLI) de Malta, a TRT World.

“Irán y Omán conservan la soberanía sobre sus respectivas aguas territoriales, pero dicha soberanía está limitada por el derecho de tránsito en los estrechos utilizados para la navegación internacional”, explica. “El paso debe ser continuo y rápido, y no debe ser obstaculizado”, agrega.

Ruhal aclara además que Irán y Omán, como Estados con costa en Ormuz, “pueden adoptar leyes limitadas sobre seguridad, navegación, contaminación y rutas marítimas, pero no pueden convertir el estrecho en un corredor de tránsito restringido”, de acuerdo con el derecho marítimo internacional.

Lo que está en juego no es solo la estabilidad regional, sino también el futuro de las normas que rigen la navegación internacional en vías marítimas tan estrechas.

Jurídicamente, el estrecho de Ormuz tiene un lugar único. Este paso, de 167 kilómetros de longitud, que conecta el Golfo Pérsico con el mar de Omán (con un ancho de tan solo 33 kilómetros en su parte más angosta), se encuentra dentro de las aguas territoriales de Irán y Omán, pero también está regulado por el derecho internacional como vía marítima de navegación mundial.

Aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo —unos 20 millones de barriles diarios— transita por Ormuz, lo que lo convierte en una vía indispensable para los mercados energéticos mundiales, especialmente en Asia.

El tráfico a través del estrecho ha disminuido drásticamente desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, debido al aumento de los precios de seguros y a los riesgos de seguridad que disuaden a las navieras. Sin embargo, lo que ocurra a corto plazo puede sentar un precedente sobre el uso de este tipo de vías marítimas.

Desde que el conflicto se desató hace más de un mes, solo 292 buques comerciales transitaron el vital estrecho bajo supervisión iraní hasta el 31 de marzo, lo que representa una disminución de aproximadamente el 95% en comparación a los niveles previos a la guerra, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Esta realidad pone de manifiesto la magnitud de la interrupción y el control efectivo de Teherán sobre la vía marítima.

Varios informes también han señalado que múltiples buques comerciales han sido atacados en el estrecho de Ormuz y sus alrededores durante la escalada del conflicto, y la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido que los barcos que intenten transitar por el paso sin su autorización serán atacados.

El bloqueo de facto del estrecho ya ha tenido repercusiones en los mercados globales, reavivando los temores sobre la vulnerabilidad de los puntos estratégicos para la navegación.

Teherán, por su parte, insiste en que el estrecho permanece "abierto al mundo", pero solo "cerrado a los enemigos". El jueves de esta semana, el portavoz militar iraní, Abolfazl Shekarchi, endureció la postura, afirmando que la vía marítima se mantendrá cerrada "a largo plazo" para Estados Unidos e Israel.

¿Puede Irán imponer peajes legalmente?

“Por regla general, no”, responde Ruhal al ser consultado sobre si es legal que Irán establezca peajes en el estrecho de Ormuz. “No se puede cobrar ninguna tarifa a buques extranjeros simplemente por el hecho de transitar por allí”.

El marco jurídico que rige estas vías navegables se encuentra en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, por sus siglas en inglés), que garantiza el derecho de “paso en tránsito” por los estrechos utilizados para la navegación internacional.

Según los artículos del 37 al 44 establecidos en la convención, los buques y aeronaves tienen derecho a un paso continuo y expedito que no puede ser impedido ni suspendido. Es fundamental destacar que el Artículo 26 prohíbe a los Estados cobrar tarifas a los buques simplemente por la circulación, permitiendo únicamente la imposición de tasas por servicios específicos prestados, mientras que el Artículo 42 limita a los Estados con costas en las vías marítimas la adopción de medidas que obstaculicen el tránsito.

Es justamente este marco jurídico el que se pone a prueba actualmente.

La consideración por parte de Teherán para imponer un sistema de peajes –o un acceso condicionado basado en la alineación política o la identidad nacional– ha generado alarma entre los actores del sector marítimo.

“Un peaje por el simple tránsito, o una condición de acceso basada en la nacionalidad, sería incompatible con el régimen del tratado”, afirma Ruhal. En ese sentido insiste en que los cargos solo se permiten por servicios específicos prestados, como el pilotaje o la asistencia portuaria, no por el simple tránsito en sí a través de la vía marítima.

La distinción es crucial. Si bien las vías navegables artificiales como los canales de Suez y Panamá cobran tasas de tránsito, los estrechos naturales como el de Ormuz operan bajo un marco jurídico diferente, diseñado para garantizar el acceso global ininterrumpido.

Un sistema de tarifas en Ormuz, argumenta Ruhal, transformaría de hecho una ruta marítima compartida en una puerta de entrada controlada, socavando el principio de tránsito no discriminatorio.

¿Una estrategia de guerra, o algo más?

Desde la perspectiva de Teherán, sin embargo, el cálculo no es puramente legal.

“Nos encontramos ahora en estado de guerra, y las condiciones de la guerra no pueden regirse por las normas de tiempos de paz”, afirmó este jueves Kazem Gharibabadi, viceministro de Relaciones Exteriores de Irán para Asuntos Jurídicos e Internacionales, al justificar la postura de Teherán.

Reza Khanzadeh, profesor de política de Oriente Medio en la Universidad George Mason, considera que la propuesta de peaje forma parte de una estrategia más amplia. “El gobierno intenta generar una nueva fuente de ingresos, dada la magnitud de las sanciones y el costo de esta guerra”, explica a TRT World.