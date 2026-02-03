Türkiye se ha posicionado como un mediador clave para prevenir una guerra regional, en un contexto de crecientes tensiones entre EE.UU. e Irán que amenazaban con derivar en una confrontación abierta.

Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, intensifica la presencia militar en Oriente Medio y el líder Supremo de Irán, Ali Jamanei, advierte sobre una guerra más amplia, Ankara comenzó a facilitar el diálogo entre Washington y Teherán.

Trump amenazó con una intervención militar si Teherán no acepta un nuevo acuerdo nuclear o detiene su represión contra los manifestantes iraníes que exigen el fin de sus problemas económicos.

Posteriormente, EE.UU. reforzó su despliegue militar en la región, enviando activos navales adicionales, entre ellos el portaaviones USS Abraham Lincoln.

A su vez, Irán señaló estar listo para conversaciones si son “justas y equitativas”, mientras rechaza las demandas maximalistas de EE.UU. y designa a los ejércitos de la UE como “grupos terroristas”.

En este clima, Türkiye ofreció formalmente su mediación. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reunió con su homólogo turco, Hakan Fidan, la semana pasada, cuando Fidan enfatizó su oposición a la acción militar contra Irán y expresó su apoyo a una resolución pacífica del conflicto.

A nivel presidencial, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, transmitió directamente la disposición de Türkiye para mediar en una llamada con su homólogo iraní Masoud Pezeshkian. De forma paralela, Erdogan también mantuvo una conversación con Trump, ofreciéndose a organizar una teleconferencia entre los dos países para aliviar las tensiones.

Estos esfuerzos no se han limitado a Ankara. Aliados regionales como Qatar también se sumaron a los esfuerzos para establecer canales diplomáticos e impulsar negociaciones.

Analistas coinciden en que las relaciones equilibradas de Türkiye tanto con EE.UU. como con Irán la posicionan para mantener abiertos los canales de comunicación y evitar una escalada.

Gokhan Ereli, investigador independiente con sede en Ankara, explicó a TRT World que Türkiye está utilizando múltiples canales diplomáticos para ayudar a resolver el conflicto.

Según Ereli, en lugar de depender de reuniones aisladas, Türkiye ha “instrumentalizado canales superpuestos” como conversaciones cara a cara, diplomacia telefónica y consultas paralelas con funcionarios estadounidenses en Ankara, incluso mientras la retórica pública se endurecía.

Este enfoque metódico, señaló, refleja la búsqueda innovadora de Türkiye de “formatos flexibles” como la reunión trilateral propuesta, que pueden “reducir las tensiones sin forzar a ninguna de las partes a retractarse de inmediato”.

Ereli valora altamente estos esfuerzos en términos de ganancias intangibles. Si bien no se ha materializado ningún acuerdo formal y persiste la confrontación entre EE.UU. e Irán, la diplomacia de Türkiye ha ayudado a mantener vivo el diálogo, ha evitado un colapso total de la comunicación y ha posicionado a Ankara como interlocutor en lugar de espectador, señaló.

“Mantener la conversación puede parecer modesto, pero a menudo es la delgada línea que separa la tensión manejada de la confrontación abierta”, añadió el investigador .

"Un salvavidas vital” para Teherán

La coordinación de Türkiye con otras potencias regionales amplifica aún más su efectividad como mediador de paz.

Según Gökhan Ereli, Ankara ha alineado su postura con países como Qatar y Arabia Saudí, impulsados por una “preocupación compartida de que una guerra desestabilizaría aún más un orden regional ya de por sí frágil”.

De acuerdo con el analista, estos países están motivados no por afinidad con Irán sino por el temor a “efectos de desbordamiento incontrolable” de una escalada.

En ese sentido, Türkiye ha intensificado su diálogo de seguridad con Arabia Saudí, mientras colabora estrechamente con Qatar y Omán para prevenir un ataque militar contra Irán, añadió.

A estos factores se suma la dimensión geográfica. Ereli subraya que la frontera de 560 kilómetros de Türkiye con Irán y la proximidad marítima de Qatar las hacen extremadamente vulnerables, afirmó Ereli.