El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, abordó este martes la decisión de Israel de reconocer a Somalilandia como un Estado independiente y soberano, lo que lo convertiría en el único país en dar ese paso. Erdogan subrayó que esa decisión no beneficia ni a Somalia ni al conjunto del Cuerno de África.

“Quisiera reiterar que el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel no beneficiaría ni a Somalilandia ni al Cuerno de África”, afirmó durante una rueda de prensa conjunta en Addis Abeba con el primer ministro etíope, Abiy Ahmed.

El mandatario turco señaló que Ankara considera que los países de la región deben desarrollar sus propias soluciones a los desafíos que enfrentan y llamó a evitar que el Cuerno de África se convierta en “un escenario de lucha de potencias extranjeras”.

En el plano bilateral, Erdogan destacó que más de 200 empresas turcas operan en Etiopía con inversiones que alcanzan los 2.500 millones de dólares, contribuyendo al empleo de aproximadamente 20.000 personas. En esta línea, calificó esa presencia económica como una “fuente de orgullo” en la relación entre ambos países.

Por su parte, el primer ministro Abiy Ahmed explicó que solicitó el apoyo de Türkiye en el esfuerzo de Addis Abeba por asegurar acceso al mar, un asunto que describió como eje central de sus conversaciones con el presidente turco y valoró como sólidas y constructivas las discusiones mantenidas.

Etiopía, que quedó sin litoral tras la independencia de Eritrea en 1993, ha reiterado que garantizar un acceso marítimo fiable constituye una prioridad estratégica nacional.