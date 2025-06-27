TÜRKİYE
3 min de lectura
Türkiye mantiene conversaciones con EE.UU. para regresar al programa del caza F-35, afirma Erdogan
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, señaló que la reincorporación de Ankara al programa del avión de combate F-35 fue un asunto que abordó durante la reunión con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, en el marco de la OTAN.
Türkiye mantiene conversaciones con EE.UU. para regresar al programa del caza F-35, afirma Erdogan
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, habló con la prensa al regresar de la cumbre de la OTAN en La Haya. / AA
27 de junio de 2025

Türkiye busca reincorporarse al programa del avión de combate F-35, del que Ankara fue expulsada "injustamente" a pesar de haber contribuido con cientos de millones de dólares para el desarrollo del caza avanzado, declaró este jueves el presidente Recep Tayyip Erdogan.

"No hemos renunciado a los F-35", señaló el mandatario turco en conversación con periodistas durante su vuelo de regreso tras la cumbre de la OTAN en La Haya.

"Estamos abordando nuestra intención de reincorporarnos al proyecto con nuestros homólogos. Türkiye fue expulsada injustamente del programa", añadió Erdogan.

Justamente, Türkiye fue uno de los ocho países que se unieron a EE.UU. en el desarrollo del avión multipropósito.

"El programa del F-35 es un proceso tanto político como técnico", declaró Erdogan. Siempre hemos criticado esta decisión (la eliminación de Türkiye) por ser incompatible con el espíritu de alianza”.

En esa línea añadió que el tema se abordó durante su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y “se iniciaron conversaciones técnicas. Esperamos tener avances”.

Türkiye fue excluida del programa después de que Ankara le comparara a Rusia el sistema de defensa aérea S-400.

RelacionadoTRT Global - Erdogan a Trump: Fortalecer lazos de Türkiye y EE.UU. ayudaría a meta comercial de $100.000 millones

En ese contexto, Erdogan restó importancia al sistema de defensa aérea ruso, afirmando que el S-400 no se mencionó en las conversaciones con Trump. “Ese es un asunto zanjado”, afirmó.

“El sistema de defensa aérea no se limita solo a los S-400. Estamos desarrollando nuestro propio Domo de Hierro”, agregó.

Según el presidente turco, Ankara está construyendo un “sistema de (varios) sistemas”, que incluye proyectos nacionales de defensa antimisiles como SIPER, HISAR, SUNGUR y el avión de combate de producción nacional KAAN.

Resultados de la cumbre de la OTAN

RECOMENDADOS

Erdogan destacó el compromiso de la OTAN de aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB durante la próxima década. Y añadió que Türkiye ya se encuentra entre los países más cercanos a alcanzar ese objetivo.

Hizo hincapié en la importancia de eliminar las restricciones entre los aliados, en particular en el ámbito de la cooperación en la industria de defensa.

Erdogan también confirmó que Türkiye será la sede de la Cumbre de Líderes de la OTAN de 2026.

RelacionadoTRT Global - Compromiso de la OTAN con gasto en defensa del 5% demuestra que el bloque está preparado: Erdogan

Conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia

Ankara se mantiene firme en su papel de mediador para terminar el conflicto entre Ucrania y Rusia, afirmó Erdogan. De ahí que haya reiterado su compromiso para reanudar el estancado Proceso de Estambul, y propuesto organizar una tercera ronda de conversaciones de paz.

“Aunque todos los demás renuncien a la paz, nosotros no lo haremos”, afirmó, revelando que tanto Kiev como Moscú siguen expresando su confianza en la mediación de Türkiye.

Erdogan también reveló que Trump, con quien mantuvo una reunión bilateral durante la cumbre, expresó su apoyo a dicha ronda.

"Si Putin viene a Estambul o Ankara para una resolución, yo también iré", le habría dicho Trump a Erdogan.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato
Un acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca", señala Trump tras reunión con Zelenskyy, y Rusia coincide
“Más lluvia, más desesperación”: ONU denuncia que bloqueo de ayuda agrava crisis humanitaria en Gaza
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos