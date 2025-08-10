Al menos 100 niños han muerto de hambre o por causas relacionadas a la desnutrición en Gaza desde que comenzó la ofensiva israelí, una tragedia silenciosa que expone la cruel realidad que enfrenta el enclave, según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Esto significa que casi la mitad de las 217 personas que han muerto por desnutrición en estos casi dos años de ofensiva israelí en Gaza son niños.

Según el comunicado oficial de ministerio, los hospitales del enclave reportaron el sábado cinco fallecimientos por inanición, entre ellos dos menores.

Durante julio, las muertes causadas por falta de alimentos en Gaza aumentaron tras varios meses de bloqueo que limita la entrada de ayuda humanitaria, controlada totalmente por Israel.

Entre el 2 de marzo y el 19 de mayo, el bloqueo fue absoluto, mientras que hoy el ingreso de ayuda es muy escaso e insuficiente, según denuncian diversas organizaciones humanitarias.

Israel dijo este domingo que entre el 3 y el 9 de agosto, 1.900 camiones de ayuda humanitaria "fueron recogidos y distribuidos" en Gaza, lo que supone una media de 270 camiones diarios. Una cantidad totalmente insuficiente, ya que, según informa la Oficina de Prensa de Gaza, es indispensable el ingreso de 600 camiones diarios para cubrir las necesidades básicas de los palestinos.

Relacionado TRT Global - La hambruna sigue matando silenciosamente en Gaza, y los niños sufren lo peor: la alerta de la ONU

Al menos 61.430 palestinos han muerto en la ofensiva genocida de Israel contra Gaza desde octubre de 2023, informó el Ministerio de Salud el domingo.

El ministerio indicó que entre el sábado y la mañana del domingo ingresaron a hospitales 61 cuerpos. Y detalló que, entre ellos, 35 palestinos murieron y más de 304 resultaron heridos por bombardeos israelíes mientras intentaban recibir ayuda humanitaria. Esto elevó a 153.213 el número total de heridos desde el inicio de la ofensiva.

Se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU

Mientras la hambruna avanza y mata, Israel prepara sus planes para ocupar la Ciudad de Gaza. Un movimiento que generó un amplio rechazo en la comunidad internacional e incluso en buena parte de la propia sociedad israelí.

En este contexto, el Consejo de Seguridad de la ONU celebra este domingo una reunión de urgencia para abordar el plan de Israel de tomar el control de la ciudad, la más grande del enclave.

Según la agencia de noticias AFP, un miembro del Consejo de Seguridad aseguró que la reunión había sido solicitada "a la luz del muy preocupante anuncio del gobierno de Israel señalando su intención de expandir las operaciones militares en Gaza". Otro miembro del consejo dijo que el encuentro fue solicitado por Dinamarca, Francia, Grecia, Eslovenia y Reino Unido.

Relacionado TRT Global - El mundo rechaza ocupación israelí de Ciudad de Gaza, mientras bombardeos siguen “en todas partes"

Por su parte, el representante palestino ante la ONU, Riyad Mansour, declaró el viernes que "esta escalada del gobierno israelí va en total contradicción con la voluntad de la comunidad internacional".