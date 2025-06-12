En un momento histórico para la independencia energética de Türkiye, la plataforma flotante Osman Gazi de producción de gas comenzó a operar en el mar Negro, marcando un hito que los expertos describen como un “salto cuántico” en el camino del país hacia la autosuficiencia energética.

Este proyecto de gas en alta mar, que duplicará la producción nacional de Türkiye, representa tanto una maravilla de la ingeniería como un triunfo estratégico en el esfuerzo de Ankara durante más de una década por reducir su dependencia de la energía extranjera.

El pasado 29 de mayo, la fortaleza flotante Osman Gazi, de 298 metros, atravesó el estrecho de Estambul en una ceremonia simbólica a la que asistió el presidente Recep Tayyip Erdogan.

“No es solo infraestructura: es una declaración de soberanía energética”, afirmó Oguzhan Akyener, presidente del Centro de Investigación en Estrategias y Políticas Energéticas de Türkiye (TESPAM), en una entrevista con TRT World.

La plataforma ahora está anclada a 100 millas de la costa, donde procesará 10 millones de metros cúbicos de gas al día. Al sumarse a la producción existente, la cifra total pronto alcanzará los 20 millones de metros cúbicos diarios, cantidad suficiente para cubrir cerca del 30% de la demanda nacional.

“Antes importábamos el 99% de nuestro gas. Ahora estamos reescribiendo las reglas de la geopolítica energética en nuestra región”, añadió Akyener.

La plataforma Osman Gazi, con una inversión de 1.200 millones de dólares, cuenta con tecnología avanzada, incluyendo extracción en aguas profundas, monitoreo en tiempo real de 140 ingenieros y un gasoducto submarino de 161 kilómetros hasta la planta de procesamiento de Filyos .

Se espera que Osman Gazi comience sus operaciones completas en el mar Negro en 2026.

Del descubrimiento al dominio





“La genialidad de la obra Osman Gazi radica en su eficaz solución a un problema complejo”, explicó el profesor Dr. Oktay Tanrisever, académico de relaciones internacionales en la Universidad Técnica de Oriente (METU) en Ankara, subrayando la importancia técnica del proyecto.

“Sin esta instalación flotante, llevar el gas del mar Negro a tierra sería económicamente inviable. Ese gasoducto de 160 kilómetro es el puente dorado entre nuestras reservas y nuestra economía”, explicó en entrevista con TRT World.

El desarrollo del yacimiento de gas Sakarya en Türkiye sigue un enfoque cuidadosamente planificado y por fases.