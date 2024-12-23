Quizás quien observe por primera vez un siku, a simple vista no encontrará nada especial. Puede parecer una simple hilera de cañas cortadas al ras sujetas por cuerdas. No es colorido, tampoco tiene apariencia misteriosa. Si lo sopla, probablemente tampoco descubrirá qué lo hace de bello, ni por qué los sikuris, sus intérpretes, son reconocidos en toda la región Andina. Tampoco se imaginarían que los expertos sostienen que pueden ser un remedio para muchos de los males modernos.

Es que, como tantas cosas en la vida, el siku necesita una explicación. Y para ello está Tania Ocampo, una de las fundadoras de “Ayllu Capulimanta Sikuri”, el primer grupo de intérpretes de siku en Cusco compuesto íntegramente por mujeres –debido a que, según la antigua tradición de estos pueblos originarios, sólo los hombres podían tocarlo-. Además, es una de las agrupaciones que más trabajan en pos de difundir la sabiduría detrás de este instrumento en la región.

El rezo materializado de una tribu

Tania conoció el siku a los 17 años de la mano –y soplido- de un maestro de música amigo. Hoy toca quena, flauta, charango, guitarras. Hace ambientación musical para cuentos y en obras de teatro. El grupo de sikuris del que forma parte lo integran 17 artistas que cantan en castellano, quechua y aymara. Ya dieron conciertos en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes, en Arequipa, compartieron mesas de diálogo en el Teatro Casas Museo Vargas Llosa, y tocaron en el encuentro warmi de sikuris en Arequipa en agosto del 2024.

“Es un rezo materializado de una tribu”, describe Tania. “Nos sostenemos colectivamente gracias a que en lugar de competir, nos apoyamos e inspiramos entre nosotras”.

El siku, por más que lo parezca, no es un instrumento cualquiera. Hay subgéneros de sikus. Hay, de acuerdo al grado de pureza, inclinaciones: está el sikuri antiguo, que se ciñe más a su tradición, y también el sikuri moderno, que lo adapta a los tiempos actuales. Pero sobre todo hay una sabiduría ancestral que impregna este instrumento de raíces indígenas, un conocimiento inmemorial que, con mucha sencillez, aporta una cura al individualismo. Y que hace que gente como Tania luche para que no sea olvidado.

La trenza que une la comunidad

“El sikuri como expresión musical es milenario. Hay registros en iconografía, cultura y telares de la cultura Mochica en el norte de Perú. Son instrumentos de hileras. La técnica musical que se interpreta con el siku se la llama trenzado. Y es un instrumento que no se toca solo. Se compone entre parejas”.

Tania, de 28 años, se formó como docente de música en la Escuela Nacional de Folklore en Lima y se especializó en instrumentos nativos. Con el tiempo, su pasión la llevó a establecer un museo andante de instrumentos musicales: desde flautas andinas y de comunidades de la selva, hasta caimbas e instrumentos árabes y africanos. También dirige proyectos de exploración sonora para madres y bebés, y sesiones de música para niños. Pero siempre el espíritu del siku lo impregna todo.

El siku, cuenta ella, necesita de otro para expresarse. Y en esa melodía musical, esa trenza que lo compone, participa toda la comunidad.

“Es un diálogo. Uno solo no puede hacer música sikuri. Es una música circular y colectiva. Se toca entre 12 a 24 personas. Hay grupos que llegan a 100 artistas interpretando en público. Lo importante es que en el siku está representada la dinámica de las comunidades de los pueblos originarios. Uno toca con su pareja y tiene que estar armonizado con ella. Y cuando el otro toca, este no puede tocar encima. Tiene que escuchar. Tiene que haber un respeto. A su vez, esa pareja dialoga con los instrumentos de otras parejas, otros colectivos de más personas. Y así, gracias al siku, se llega a la armonía colectiva”.