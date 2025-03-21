El presidente Donald Trump ha instado al Tribunal Supremo de Estados Unidos a limitar la capacidad de los jueces federales para emitir órdenes judiciales que bloqueen las acciones de su administración a nivel nacional.

"Detengan las órdenes judiciales nacionales ahora, antes de que sea demasiado tarde", escribió Trump en una publicación en redes sociales.

"Si el juez Roberts y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no solucionan esta situación tóxica y sin precedentes de inmediato, nuestro país estará en serios problemas".

Trump afirmó que los jueces están intentando asumir el poder de la presidencia sin obtener votos, y añadió que quieren los beneficios pero no los riesgos.

"Una vez más, un presidente debe poder actuar de manera rápida y decisiva en asuntos como la deportación de asesinos, narcotraficantes, violadores y otros delincuentes de este tipo a su país de origen, o a otros lugares que permitan que nuestro país esté seguro", señaló.