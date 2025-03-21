EE.UU. Y CANADÁ
Trump insta al Tribunal Supremo a impedir que los jueces bloqueen sus órdenes
Trump afirma que los jueces intentan usurpar el poder de la presidencia y advierte que el país podría estar en problemas si continúan interviniendo.
FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recorre las instalaciones mientras asiste a una reunión de la junta directiva del Centro Kennedy, en Washington DC, Estados Unidos / Reuters
21 de marzo de 2025

El presidente Donald Trump ha instado al Tribunal Supremo de Estados Unidos a limitar la capacidad de los jueces federales para emitir órdenes judiciales que bloqueen las acciones de su administración a nivel nacional.

"Detengan las órdenes judiciales nacionales ahora, antes de que sea demasiado tarde", escribió Trump en una publicación en redes sociales.

"Si el juez Roberts y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no solucionan esta situación tóxica y sin precedentes de inmediato, nuestro país estará en serios problemas".

Trump afirmó que los jueces están intentando asumir el poder de la presidencia sin obtener votos, y añadió que quieren los beneficios pero no los riesgos.

"Una vez más, un presidente debe poder actuar de manera rápida y decisiva en asuntos como la deportación de asesinos, narcotraficantes, violadores y otros delincuentes de este tipo a su país de origen, o a otros lugares que permitan que nuestro país esté seguro", señaló.

En otra publicación, arremetió contra el juez James Boasberg, afirmando que está haciendo todo lo posible para "usurpar el poder de la presidencia".

"Es un juez local, desconocido, un oportunista que busca publicidad, y no puede ser por ninguna otra razón, porque sus 'fallos' son tan ridículos e ineptos. ¡Salven a América!"

Los tribunales federales están revisando más de 100 demandas que impugnan las iniciativas de la administración Trump.

Hasta ahora, se han emitido fallos para bloquear o suspender numerosas acciones de Trump, incluido su intento de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, congelar fondos federales y destituir a funcionarios.

FUENTE:TRT Español y agencias
