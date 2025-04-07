Escucha las noticias del día

Este es el resumen de noticias diario de TRT World del lunes 7 de abril.

Israel ha matado a 490 niños en 20 días en Gaza, denuncian autoridades.

Las fuerzas israelíes han matado a 490 niños palestinos en Gaza en los últimos 20 días, según la oficina de medios del enclave.



Al describir los ataques como “uno de los crímenes más horribles contra la humanidad en los tiempos modernos”, la oficina señaló que Israel continúa realizando masacres brutales, siendo los niños el objetivo principal.



El número total de palestinos asesinados durante este período ha llegado a 1.350, lo que pone de relieve la tragedia de los continuos bombardeos contra la población civil de Gaza.

Periodista palestino es quemado vivo durante un ataque israelí en Jan Yunis.

Las fuerzas israelíes bombardearon zonas cercanas al hospital Nasser en Jan Yunis, en el sur de Gaza, y desataron indignación después de que un periodista fuera quemado vivo en el ataque.



El bombardeo tenía como objetivo una tienda de campaña para periodistas cerca del hospital.



Las fuertes imágenes muestran al periodista envuelto en llamas mientras los transeúntes y los rescatistas intentaban salvarlo desesperadamente.



El periodista fue identificado como Ahmed Mansour, reportero de Palestina Today.

Estallan protestas masivas en todo Estados Unidos contra las políticas de Trump.

Protestas masivas estallaron en las principales ciudades de Estados Unidos en rechazo a las políticas divisivas del presidente Donald Trump, en lo que representa la mayor ola de oposición desde su regreso a la Casa Blanca.



En la ciudad de Washington, miles de personas se reunieron en el National Mall y muchos viajaron desde todo el país para sumarse a las manifestaciones.



Varias personas dieron discursos para denunciar la agenda de Trump y pedir una resistencia unificada.

Periodistas en Haití esquivan las balas y la censura para cubrir la violencia sin precedentes.

Los periodistas en Haití sufren ataques como nunca antes. Esquivan balas, desafían la censura y dejan de lado sus problemas personales para documentar la caída de la capital de Haití y el aumento de la violencia atribuida a poderosas pandillas que controlan el 85% de Puerto Príncipe.



Solo en marzo, pandillas fuertemente armadas atacaron al menos tres estaciones de televisión y radio. Dos de los edificios ya estaban abandonados debido a episodios anteriores de violencia, pero los hombres armados robaron los equipos que habían quedado. Usar un chaleco antibalas con la palabra “PRENSA” es ahora una peligrosa decisión en Haití. Lo que solía servir como un escudo simbólico y físico se ha convertido en un objetivo.Y por último…

Las acciones estadounidenses se dirigen hacia otra caída en medio de la guerra comercial global de Trump.

Wall Street abrió la semana enfrentándose a pérdidas significativas tras la implementación de los amplios aranceles del presidente Donald Trump sobre las exportaciones a Estados Unidos.



La medida ha sacudido a los mercados y ha generado preocupaciones de una brecha comercial global más profunda.

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com