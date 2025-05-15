Escucha las noticias del día

Este es el resumen de noticias diario de TRT Español del jueves 15 de mayo.

Ucrania y Rusia están a punto de mantener su primer encuentro cara a cara desde 2022.

La reunión será en Estambul y fue propuesta por el presidente ruso, Vladímir Putin, aunque él no asistirá en persona y enviará una delegación de menor nivel.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenskyy, lo desafió a participar personalmente, afirmando que no hacerlo demuestra falta de interés en una paz real.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha desestimado los pedidos del enviado de Medio Oriente del presidente Trump para que muestre flexibilidad en las negociaciones con Hamás.

A pesar de los intentos de diálogo, Netanyahu se niega a ampliar su equipo negociador o moderar su postura.

Mientras tanto, las fuerzas israelíes siguen bombardeando intensamente Gaza, con ataques cerca de Jan Yunis que dejaron al menos 80 muertos, entre ellos 22 niños.

En una cumbre en Riad, líderes del Golfo pidieron al presidente Donald Trump que ayude a poner fin a la ofensiva de Israel en Gaza y expresaron su apoyo a Siria.

El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, calificó la relación con Estados Unidos como “estratégica”. “Estamos cooperando con Estados Unidos para reducir la tensión en Gaza, poner fin a la ofensiva y encontrar una solución integral para la cuestión palestina”, afirmó.

El presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, elogió al mandatario de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, por su apoyo al pueblo sirio durante los últimos 14 años.

Sus palabras llegaron tras la sorpresiva decisión del presidente Trump de levantar las sanciones de Estados Unidos contra Siria, medida que Al-Sharaa calificó como “valiente” y un nuevo comienzo.

En un discurso, prometió preservar la unidad de Siria e invitó a inversionistas a participar en la reconstrucción del país.

Y por último…El emir de Qatar recibió al presidente Trump con todos los honores, calificando su visita como “histórica” y un gran paso en las relaciones entre ambos países. Se firmaron acuerdos por un total de 1,2 billones de dólares, que ambas partes destacaron como el inicio de una nueva era de cooperación.

El jeque Tamim elogió la reunión como “excelente” y subrayó el compromiso mutuo con la paz en la región.