Las noticias del día

Israel sigue bombardeando Gaza y mata al menos a 10 palestinos

"Los recientes ataques aéreos de Israel contra Gaza han matado al menos a 10 personas y herido a muchas otras, según fuentes médicas.

Un bombardeo sobre una casa en el barrio Zeitoun, en Ciudad de Gaza, dejó cinco muertos y 20 heridos. Sin embargo, se teme que el número de víctimas pueda aumentar mientras los equipos de rescate trabajan para liberar a quienes quedaron atrapados bajo los escombros.

En otro incidente, cinco periodistas murieron cuando su vehículo fue atacado cerca del hospital al-Awda en Nuseirat, en el centro de Gaza, dijeron las autoridades de salud.

Nuevas condiciones de Israel entorpecen acuerdo de tregua en Gaza: Hamás"

"Hamás anunció que Israel planteó nuevas condiciones que entorpecen las negociaciones para un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

El grupo de resistencia palestino citó como obstáculos para lograr el acuerdo asuntos relacionados con la retirada, las condiciones de la tregua, los intercambios de prisioneros y el regreso de los desplazados.

A pesar de los reveses, Hamás afirmó que las negociaciones, mediadas por Qatar y Egipto, siguen siendo serias y que el grupo está mostrando flexibilidad para hacer avanzar en el proceso.

Provocaciones del régimen derrocado en Siria provocaron protestas: funcionarios

"Las protestas en Siria estallaron tras denuncias de destrucción a un santuario religioso en Alepo, pero el gobierno interino atribuyó las manifestaciones a ""provocaciones"" por parte de personal fiel al derocado régimen de Bashar Al-Assad.

En las redes sociales circularon videos en los que se denunciaban daños al santuario del personaje religioso Abu Abdullah Hasibi. Sin embargo, el Ministerio del Interior afirmó que las imágenes eran ""antiguas"" y circulaban por ""grupos desconocidos del período en que Alepo fue liberado"".

El ministerio reafirmó su compromiso de salvaguardar los lugares religiosos, acusando a los autores de los videos de intentar ""sembrar discordia"" en un período sensible para el país.

Miles de personas sin hogar asisten a cena navideña en Buenos Aires

"Mientras la pobreza afecta a más de la mitad de la población de Argentina, una cena solidaria con motivo de Navidad ofreció un instante de esperanza a más de 3.000 personas sin hogar frente al Congreso nacional. El encuentro reunió a personas solas, pero también a familias con niños pequeños y parejas de ancianos que viven actualmente en la calle.

""Decir que es un año especial porque cada vez hay más pobreza es triste, pero es real. Cada vez hay más gente que duerme en la calle y más gente que llega a los comedores porque no tiene un plato de comida, es un año muy difícil"", subrayó Mariana González, una portavoz del Movimiento de Trabajadores Excluidos, uno de los grupos sociales que organizó el evento, en diálogo con la agencia de noticias AFP. De acuerdo con el instituto estadístico oficial de Argentina, Indec, en el primer semestre de este año la pobreza saltó 11 puntos y llegó al 52,9%, entre ellos 18,1% de indigentes."

Y por último…

Erdogan extiende sus felicitaciones navideñas y enfatiza los valores inclusivos de Türkiye

"El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó sus cálidos deseos navideños a los cristianos, y compartió sus esperanzas de paz, felicidad y bienestar.

""Con motivo de la Navidad, felicito de todo corazón a nuestros ciudadanos que siguen la fe cristiana"", dijo Erdogan.

También subrayó la larga tradición de inclusión de Türkiye, afirmando que no se hacen distinciones basadas en origen, raza, idioma, religión ni secta.

