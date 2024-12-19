Titulares del día: Gaza y T-MEC

Este es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del jueves 19 de diciembre

Mediadores intensifican sus esfuerzos para tregua en Gaza mientras Israel sigue matando palestinos

"Mediadores de Estados Unidos y países árabes intensifican su trabajo para lograr un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás que detenga la brutal ofensiva de 14 meses en Gaza.

Un funcionario palestino cercano a las negociaciones dijo que los mediadores han reducido las diferencias en la mayoría de los términos del acuerdo propuesto.

Fuentes en El Cairo indicaron que en los próximos días podría alcanzarse un acuerdo, que incluya un alto el fuego y un intercambio de rehenes."

"Estados Unidos no tiene una política sobre Palestina y sigue la pauta de Israel, dice exfuncionario

"Un alto exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Washington de no tener una política sobre Palestina y añadió que las decisiones se basan en gran medida en las directrices de Israel.

Mike Casey, quien dimitió como consejero político adjunto en Gaza en julio pasado, planteó su críticas en una entrevista con el periódico The Guardian.

""No tenemos una política sobre Palestina. Simplemente hacemos lo que los israelíes quieren que hagamos"", dijo."

"Israel ataca centrales eléctricas, puertos e instalaciones petroleras en Yemen

"Israel lanzó ataques aéreos contra centrales eléctricas, un puerto y una instalación petrolera en Yemen, en una acción que dispara las tensiones con los combatientes hutíes, según informes de medios.

Al-Masirah TV, alineada con los hutíes, informó que los ataques apuntaron contra dos plantas de energía en la capital, Saná, dañaron una instalación petrolera y afectaron el puerto de Hodeidah.

“El enemigo lanzó cuatro ataques agresivos contra el puerto y dos ataques contra las instalaciones petroleras”, afirmó el canal, citado por Al Jazeera."

Türkiye promete seguir apoyando al Líbano y Siria

"El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reiteró el apoyo de su país a la “unidad y la paz” del Líbano, instando a la comunidad internacional a presionar a Israel para que cumpla con el acuerdo de alto el fuego del mes pasado con el Líbano.

Hablando junto al primer ministro libanés, Najib Mikati, Erdogan condenó los esfuerzos por desestabilizar al Líbano y pidió a Israel que compense los daños causados ​​durante las recientes escaladas, destacando que la seguridad de ese país es vital para la región.

Erdogan también enfatizó el compromiso compartido de Türkiye y el Líbano de ayudar a la recuperación de Siria, instando a todas las partes interesadas a contribuir a garantizar la estabilidad en la nación devastada por la guerra."

Y por último…

Presidenta de México impulsa expander el T-MEC a más países de América Latina

"La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su apoyo a la propuesta de expandir el tratado que regula la zona de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, para incluir a otros países de América Latina.

Siguiendo la postura de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum abogó este martes porque el T-MEC no se limite a los tres países que actualmente lo conforman, sino que incluya a otras naciones de la región. Según explicó, esta ampliación podría transformar el continente en una ""potencia económica"" capaz de competir con otras regiones del mundo.

Asimismo, enfatizó que, más allá de las afinidades o diferencias ideológicas entre gobiernos de la región, el objetivo central debe ser la integración económica.

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com