Escucha las noticias de TRT Español

Este es el resumen diario de noticias de TRT Español del viernes 16 de mayo.

Al menos 136 palestinos, muchos de ellos niños, han muerto en Gaza este jueves por bombardeos israelíes, justo en el aniversario de la Nakba, la catástrofe de Palestina que comenzó hace 77 años. Rescatistas en el lugar describen los ataques como indiscriminados, dirigidos contra un territorio ya bloqueado y sin opciones. Imágenes desde Deir al Balah, en el centro de Gaza, muestran edificios reducidos a escombros y barrios enteros arrasados.

Estambul vuelve a ser sede de una intensa actividad diplomática. Fuentes del Ministerio de Exteriores de Türkiye afirman que el viernes habrá una jornada cargada de reuniones entre delegaciones de Rusia, Ucrania, Estados Unidos y Türkiye. Está previsto que haya encuentros entre Estados Unidos, Ucrania y Türkiye; y otro con Rusia, Ucrania y Türkiye.

El presidente estadounidense, Donald Trump, finaliza este viernes su gira por Oriente Medio, durante la cual firmó acuerdos de inversión millonarios. Tras su paso por Arabia Saudí y Qatar, este jueves viajó a Emiratos Árabes Unidos, donde el presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en Abu Dhabi, anunció que planea invertir 1,4 billones de dólares en Estados Unidos. Dijo que las inversiones estarán centradas en sectores como tecnología, inteligencia artificial y energía.

Los seguidores del expresidente boliviano Evo Morales iniciaron este jueves un viaje por tierra con destino a La Paz, con la intención de inscribir su candidatura para las elecciones generales del 17 de agosto, pese a que no puede volver a postularse legalmente. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, advirtió que, si Morales se presenta este viernes en La Paz para inscribir su candidatura presidencial, la policía lo aprehenderá por un caso de trata de personas agravada. Morales está distanciado del actual presidente, Luis Arce, quien afirmó que no se postulará a la reelección y pidió conformar un frente de izquierda unido. Por su parte, Morales renunció al MAS y promovió la creación del bloque político Evo Pueblo.

Y por último…Uruguay rindió homenaje a su icónico expresidente José "Pepe" Mujica. El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se unió a las decenas de miles de uruguayos que le dieron el último adiós. Se estima que unas 100.000 personas participaron en los actos de despedida al exlíder, conocido por su humildad, durante los dos días de velatorio tras su fallecimiento el martes, a los 89 años, a causa de un cáncer.