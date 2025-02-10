¿Qué está pasando hoy?

Países árabes rechazan los comentarios de Netanyahu sobre un Estado palestino en Arabia Saudita

"Las naciones árabes han rechazado ferozmente la propuesta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de establecer un Estado palestino en tierra saudita.

Arabia Saudita calificó la idea como una distracción sobre las acciones que Israel perpetra en Gaza, mientras que la Liga Árabe la calificó como ""desconectada de la realidad"". El Ministerio de Relaciones Exteriores saudí dijo que las declaraciones de Netanyahu pretenden desviar la atención de los continuos crímenes que Tel Aviv comete contra los palestinos en Gaza.

La indignación regional continuó con la condena de Jordania, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos que denunciaron los comentarios como violaciones al derecho internacional."

Ninguna potencia puede obligar a los palestinos a abandonar su patria: Türkiye

"El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, declaró que ninguna fuerza puede expulsar a los palestinos de su tierra.

""Palestina, incluyendo Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas, pertenece a los palestinos"", dijo Erdogan.

Hablando en Estambul antes de partir hacia Malasia, otra nación que se opone a la ofensiva israelí en la región, Erdogan desestimó las propuestas estadounidenses sobre Gaza, señalando que es indigno incluso discutirlas"

Petro pide la renuncia protocolaria de todos sus ministros tras polémica

"El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que les pidió a sus ministros y a otros altos funcionarios de su gobierno renunciar protocolariamente a sus cargos, en medio de una profunda división de su gabinete.

El pedido ocurre días después de una polémica reunión de gabinete que fue televisada en vivo, en la que Petro reprendió a casi todos sus ministros por falta de avances en el cumplimiento de compromisos con los ciudadanos.

""He solicitado renuncia protocolaria a ministras, ministros y directores de departamentos administrativos. Habrá algunos cambios en el gabinete para lograr mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo"", escribió Petro en su cuenta de la red social X. El mandatario dice que los cambios apuntan a cumplir mejor el mandato de su administración."

Amenaza de aranceles de Trump es una prueba de fuego para BRICS

"Donald Trump nunca ha evitado usar los aranceles como arma política, y en su segundo mandato no parece ser diferente.

En su primer día de regreso al cargo, Trump reafirmó su postura firme al amenazar con imponer un arancel del 100% a cualquier nación de los BRICS que continúe impulsando la desdolarización.

La administración de Trump 2.0 ya ha anunciado aranceles del 25% para México, del 25% para Canadá y del 10% para China, y ha prometido que habrá más a futuro."

Y por último…

Estados Unidos destinó 472 millones de dólares para 'propaganda estatal': WikiLeaks

"Un informe de WikiLeaks reveló que Estados Unidos destinó cuatrocientos setenta y dos coma seis millones de dólares a Internews Network, una organización no gubernamental global acusada de censura encubierta y control de los medios.

Los datos de gasto de Estados Unidos muestran que el 87% de la financiación, equivalente a cuatrocientos quince millones de dólares, provino de USAID, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos añadió cincuenta y siete millones de dólares.

Con vínculos con las iniciativas de Soros y Clinton, WikiLeaks también dijo que Internews capacitó a 9.000 periodistas y respaldó la censura de las redes sociales.

Mientras Trump congela el presupuesto de USAID, los críticos lo llaman una “red de propaganda estatal”."

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com