Escucha las noticias del día

jueves 27 de marzo

La ONU reporta 142.000 personas desplazadas en Gaza en una semana

"La nueva ofensiva militar de Israel en Gaza provocó que 142.000 personas fueran desplazadas en una semana, informó el portavoz del secretario general de la ONU, Stephane Dujarric.

El portavoz recordó que 90% de la población en Gaza ya fue desplazada al menos una vez entre el 7 de octubre de 2023.

Mientras, al menos 28 palestinos más han muerto en ataques aéreos israelíes en toda Gaza, dirigidos contra viviendas residenciales y civiles, informaron autoridades del enclave."

Legisladores y grupos de derechos humanos en Estados Unidos condenan arresto de estudiante turca por criticar a Israel

"Legisladores estadounidenses y organizaciones de derechos humanos han condenado el arresto de Rumeysa Ozturk, una estudiante turca de doctorado en la Universidad de Tufts y becaria Fulbright, por sus críticas a Israel.

Ozturk fue detenida a plena luz del día por agentes federales enmascarados, quienes la acusaron de apoyar a Hamás, una afirmación que su familia y defensores rechazan rotundamente.

Los grupos denuncian que su detención forma parte de una ofensiva más amplia contra la libertad de expresión y los derechos civiles en Estados Unidos, especialmente contra quienes expresan apoyo a los palestinos."

El expresidente Jair Bolsonaro será juzgado en Brasil por intento de golpe contra Lula da Silva

"El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será juzgado por intento de golpe de Estado.

Cinco magistrados del Supremo Tribunal de Justicia aceptaron por unanimidad el pedido de la fiscalía, que imputó a Bolsonaro por supuestamente liderar una organización criminal que buscó impedir la investidura de Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

Bolsonaro, líder de la oposición brasileña tachó las acusaciones de ""infundadas"" y rechazó darse por vencido en un caso en el que se expone a una pena de prisión de hasta 40 años."

La presidenta de México visitará la frontera con Estados Unidos días antes de los nuevos aranceles

"La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, visitará la frontera con Estados Unidos el domingo, días antes de la nueva fecha para la entrada en vigor de los aranceles del 25% a México anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La visita ocurrirá entre la tensión comercial y luego de que Trump concediera dos suspensiones de los aranceles a cambio del despliegue de 10.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera.

Sheinbam también dijo que considera que México tendrá “una situación especial” en la aplicación de los tarifas.

“Hay que esperar qué dice el presidente Trump y a partir de ahí nosotros ya tenemos, en uno u otro sentido, las decisiones que tomaríamos. Hemos pasado por esto tres veces. Esta sería la tercera”, sostuvo."

Burhan declara Jartum "libre" tras recuperar el aeropuerto

"El presidente del Consejo Soberano de Sudán declaró el miércoles por la noche que la capital, Jartum, fue ""liberada"", en un mensaje desde el palacio presidencial, adonde llegó tras anunciar que sus fuerzas habían arrebatado el aeropuerto de la capital a los paramilitares.

""Jartum está liberada, se acabó"", declaró tras casi dos años de guerra el general Abdel Fatah al Burhan, dirigente de facto de Sudán.

Las fuerzas armadas sudanesas lanzaron una operación para expulsar a los paramilitares de la capital, cuyo control perdieron al poco de empezara la guerra. Desde el viernes, el ejército retomó el Palacio presidencial, el banco central, la sede de los servicios de inteligencia y el Museo nacional."

