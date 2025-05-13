Escucha las noticias del día

Este es el resumen de noticias diario de TRT Español del martes 13 de mayo.

Aumentan las tensiones entre Israel y Estados Unidos por acuerdo de Trump con Hamás, según reporte

Las relaciones entre Israel y Estados Unidos se están complicando por un acuerdo que, según informes, el equipo del presidente Donald Trump logró con el grupo de resistencia palestino Hamás. El trato permitió la liberación del soldado israelí-estadounidense Edan Alexander, pero, de acuerdo con medios locales, no fue coordinado con Tel Aviv, lo que provocó molestia en el gobierno israelí. Según el Canal 13 de Israel, aunque la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu intenta mostrar una relación fuerte con Washington, las tensiones crecen día a día.

Grupos de derechos humanos demandan al Reino Unido por facilitar el genocidio en Gaza

"En el Reino Unido, varios grupos de derechos humanos han llevado al gobierno a los tribunales. Sostienen que al enviar piezas de aviones de combate a Israel, el Reino Unido está facilitando lo que califican como un genocidio en Gaza. La demanda está liderada por el grupo palestino de derechos humanos Al-Haq, con el respaldo de organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Oxfam. Su objetivo es frenar las exportaciones de componentes británicos utilizados en los aviones F-35.

China aboga por estrechar las relaciones con América Latina y el Caribe en Foro China-CELAC

"El presidente chino, Xi Jinping, inauguró este martes el Foro China-CELAC en Beijing, desde donde ofreció una relación más estrecha y cooperativa con América Latina y el Caribe.

En la apertura del foro, con la asistencia de los presidentes de Colombia, Brasil y Chile, Xi celebró esta relación cada vez más estrecha.

Además, anunció que China aportará 9.200 millones de dólares en créditos a las naciones latinoamericanas."

Estados Unidos y China hacen una pausa de 90 días en su guerra comercial

Estados Unidos y China acordaron una pausa de 90 días en su guerra comercial. Ambos países anunciaron que reducirán sus tarifas arancelarias a niveles más manejables. Este avance se logró tras conversaciones de alto nivel el fin de semana, el primer diálogo serio desde que el presidente Trump inició el intercambio de sanciones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que las conversaciones fueron productivas y respetuosas, con voluntad de cooperación en ambas partes.

Y por último…

Golpe histórico al terrorismo: el PKK anuncia su disolución y desarme

El grupo armado PKK anunció su disolución y entrega de armas, tras una insurgencia de 40 años que dejó miles de civiles muertos, incluidos mujeres, niños y bebés. El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que los próximos pasos serán clave. Ankara vigilará de cerca si el grupo cumple su decisión de manera sincera. Si lo hace, dijo, podría ser un gran avance para todos y para la paz en la región.

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com