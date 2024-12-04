¿Cómo influye el idioma que hablamos sobre nuestras emociones más profundas?

¿Te has preguntado alguna vez si las emociones como el amor, la rabia o la alegría se experimentan de manera similar en distintas culturas e idiomas? Palabras en diferentes lenguas como "amor" en español, "love" en inglés y "sevgi" en turco, pueden parecer equivalentes, pero ¿realmente expresan los mismos sentimientos? Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Carolina del Norte y el Instituto Max Planck analizó cerca de 2.500 lenguas y sus formas de comunicar emociones como la ira, el miedo y la alegría.

Los resultados, publicados en la revista Science, revelaron que nuestras percepciones sobre las emociones pueden variar según el idioma. Existen palabras específicas, como "desamparo" en español, que no tienen una traducción directa en inglés o en otros idiomas, aportando matices únicos relacionados con la desprotección. Además, términos polisémicos, como "cólera", pueden significar tanto una emoción como una enfermedad, lo que añade complejidad a su significado.

El estudio también encontró que, a pesar de las diferencias culturales, hay patrones universales en la forma en que se agrupan las emociones, con todos los idiomas diferenciando entre emociones agradables y desagradables. Sin embargo, el contexto cultural puede influir en la interpretación de conceptos como "orgullo". Así, cuando escuches a alguien hablar de emociones en otro idioma, considera que la historia y la cultura han moldeado su significado de manera particular.











