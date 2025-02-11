Las noticias de hoy

Este es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del martes 11 de febrero

Los palestinos no tienen derecho a regresar a Gaza: Trump

"El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en un polémico plan para Gaza, que contempla un ""desarrollo inmobiliario a futuro"" que les niega a los palestinos el derecho a regresar a sus hogares.

En una entrevista con Fox News, Trump sugirió reubicar a la población de Gaza en comunidades recién construidas en otros lugares.

Los líderes de Egipto y Jordania se apresuraron a viajar a Washington para sostener diálogos, mientras aumentan las críticas globales.

Trump insinuó que reduciría la ayuda estadounidense a ambas naciones si se niegan a aceptar a palestinos de Gaza.

Mientras tanto, el grupo de resistencia palestino Hamás ha aplazado la liberación prevista de rehenes israelíes, culpando a Tel Aviv de violar el acuerdo de alto el fuego.

En respuesta, Trump prometió cancelar el acuerdo de cese del fuego en el enclave si no se libera a todos los rehenes. ""Si todos los rehenes no son devueltos antes del sábado a las 12 en punto... todas las apuestas quedan canceladas y que se desate el infierno"", dijo."

Israel amplía sus ataques en Cisjordania ocupada y ataca a los palestinos

"Las fuerzas de Israel mantinen sus ataques en Cisjordania ocupada. Han asaltado el campo de refugiados de Aqbat Jabr en Jericó, además de tiendas y barrios palestinos.

Mientras tanto, en Masafer Yatta, las bulldozers demolieron cinco casas palestinas y una cueva que albergaba a 40 personas, cortando la electricidad y el agua.

Las redadas se produjeron en medio de una ofensiva israelí más amplia desde el 21 de enero, que dejó más de 30 palestinos muertos en la región."

Llegan a Venezuela 190 migrantes indocumentados deportados desde EE.UU.

"Los primeros venezolanos deportados de EE.UU. llegaron a su país este lunes, como parte de un acuerdo que el presidente Nicolás Maduro calificó como ""primer paso"" para restablecer las relaciones con Washington.

Caracas envió dos aviones para trasladar a sus ciudadanos deportados, algunos de los cuales son sospechosos de tener vínculos con la banda Tren de Aragua.

El pasado 31 de enero, Maduro y el enviado estadounidense, Richard Grenell, se reunieron y lograron el acuerdo que permitió la deportación.

Si bien los detalles de las conversaciones siguen sin conocerse, Maduro insinuó un ""nuevo comienzo"" en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela."

Sam Altman rechaza oferta de Musk por adquirir OpenAI por 97.400 millones de dólares

"Elon Musk vuelve a causar revuelo: ahora con una oferta de 97.400 millones de dólares para comprar OpenAI.

Liderando un grupo de inversores, Musk quiere recuperar el fabricante de ChatGPT y supuestamente restaurar su misión sin fines de lucro.

Pero el CEO de OpenAI, Sam Altman, no está de acuerdo. De hecho, respondió en X con un tajante ""No, gracias"" e hizo una contraoferta para comprar Twitter por la misma cantidad.

Mientras tanto, continúa una batalla legal con un juez que cuestiona los vínculos de OpenAI con Microsoft y allana el camino para un juicio el próximo año."

Y por último…

Ecuador va a segunda vuelta para elegir a su presidente

"Ecuador se encamina a una segunda vuelta electoral entre el presidente, Daniel Noboa, que va en busca de la reelección, y la candidata por el correísmo, Luisa González. Con el 92% de los votos escrutados, el Consejo Nacional Electoral confirmó este lunes que los ecuatorianos volverán a las urnas en lo que será una contienda reñida-

Esta vez, la sorpresa la dio la candidata de izquierda González, quien según los primeros datos de este lunes obtenía el 43,83% de los votos y le pisaba los talones a Noboa, que obtuvo el 44,31%. Sin embargo, ninguno de los dos logró superar el 50% de sufragios para ganar en primera vuelta, o bien cosechar un 40% de respaldo y aventajar al segundo en 10 puntos.

Las elecciones, para las que más de 13,7 millones de ecuatorianos estaban convocados, se realizaron a la sombra del ""conflicto armado interno"" declarado desde inicios de 2024 por Noboa para combatir al crimen organizado."

