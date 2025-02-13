¿Qué ha pasado hoy?

Esto es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del jueves, 13 de febrero

Líderes egipcios y jordanos subrayan la "unidad" de posiciones sobre Gaza

"El presidente de Egipto, Abdel Fattah Al-Sisi, y el rey Abdullah II de Jordania reafirmaron su postura de ""unidad"" con respecto a Gaza. Ambos enfatizaron la necesidad urgente de un alto el fuego total, la liberación continua de rehenes y el envío de ayuda humanitaria.

La declaración conjunta se produjo un día después de que el rey de Jordania se reuniera con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington.

Ambos líderes también abogaron por un plan de reconstrucción para Gaza y se opusieron a la propuesta de Trump, quien planteó la expulsión de los palestinos de sus tierras."

La ONU advierte que las acciones genocidas de Israel en Gaza se podrían repetir en la Cisjordania ocupada

"La relatora especial de la ONU, Francisca Albanese, alertó que las acciones genocidas de Israel en Gaza podrían extenderse a Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada.

En una entrevista desde Países Bajos, con la agencia de noticias Anadolu, Albanese señaló que los ataques israelíes se han intensificado, con 830 palestinos asesinados y más de 300 detenidos entre octubre de 2023 y octubre de 2024.

Además, afirmó que muchos de los detenidos han sufrido torturas, violaciones e incluso han muerto bajo custodia.

Albanese condenó la violencia descontrolada de los colonos ilegales y pidió al mundo que “Incluso si no concluyen que esto es un genocidio, no importa. Existe la obligación de prevenir un genocidio"". "

Trump dice que probablemente se reunirá con Putin en Arabia Saudí

"El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que probablemente se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Arabia Saudi, en un paso hacia el fin del conflicto en Ucrania.

Trump, en la Oficina Oval, dijo en una rueda de prensa: ""Trataré con el presidente Putin, en gran medida por teléfono, y en útlima instancia esperamos reunirnos. De hecho, esperamos que él venga aquí, yo iré allá y probablemente también nos reuniremos en Arabia Saudí"".

Trump también minimizó la posible adhesión de Ucrania a la OTAN y puso en duda su recuperación territorial completa.

Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, acogió con satisfacción el interés de Trump en lograr la paz, insistiendo en que la unidad global puede presionar a Rusia para poner fin a la guerra."

EE.UU. y El Salvador firman acuerdo para cooperación nuclear

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su homóloga salvadoreña, Juana Alexandra Hill Tinoco, firmaron un memorando de entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil Estratégica para fortalecer la cooperación nuclear pacífica entre ambos países.

El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó que este acuerdo es un primer paso para establecer una asociación en energía nuclear civil, mejorar la seguridad energética y fomentar la cooperación económica. También recordó que estos acuerdos fueron desarrollados durante el primer mandato de Donald Trump como herramientas diplomáticas clave para fortalecer lazos estratégicos de Estados Unidos con sus socios."

Y por último…

La NASA advierte a los astrónomos sobre posible impacto de asteroide en 2032

"La NASA ha puesto a los astrónomos en alerta tras su última actualización: el asteroide 2024 YR4, de 90 metros de diámetro, tiene ahora un 2,3% de probabilidades de impactar la Tierra el 22 de diciembre de 2032.

Aunque el riesgo sigue siendo bajo, el aumento de probabilidad del 1,3% ha generado un renovado interés en su trayectoria. Los expertos aseguran que no existe una amenaza inmediata, pero subrayan la importancia de la defensa planetaria.

En caso de impacto, el asteroide podría provocar una intensa actividad sísmica y alteraciones climáticas a nivel regional. Investigaciones en curso y métodos de seguimiento mejorados buscan afinar las predicciones y reducir los posibles riesgos."

Esto fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita nuestra web TRTEspanol.com