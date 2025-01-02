Venezuela y Gaza, las noticias del día

Este es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del martes 31 de diciembre

La invasión de Israel en Gaza equivale a una limpieza étnica: informe

"La devastadora invasión de Israel en el norte de Gaza, que ha incluido la destrucción de hospitales, equivale a una ""limpieza étnica"", señaló el medio de comunicación Haaretz, que tiene sede en Tel Aviv.

En su editorial, el periódico criticó las tácticas del ejército israelí y dijo que representan un esfuerzo para despoblar el área, violando las protecciones a los hospitales establecidas en el Cuarto Convenio de Ginebra, y obligando a los palestinos al sur para recibir atención médica.

"

"

Relatora de la ONU insta a los profesionales de salud en todo el mundo a boicotear a Israel"

"Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre Palestina, instó a los profesionales médicos de todo el mundo a cortar los lazos con Israel como ""una forma concreta de denunciar enérgicamente la destrucción total por parte de Israel del sistema de salud palestino en Gaza, una herramienta fundamental de su genocidio en curso"". La declaración de Albanese llega mientras la actual ofensiva de Tel Aviv contra el enclave sigue devastando la infraestructura hospitalaria en todo el territorio.

Albanese también pidió la liberación del médico palestino Hussam Abu Safiya, detenido por Israel en el norte de Gaza."

Investigan a alcaldesa de México por agradecerle a un narco regalos de Navidad

"La Fiscalía de México investiga a una alcaldesa que le agradeció públicamente al narcotraficante Nemecio Oseguera Cervantes por haber dado regalos de Navidad a los niños de su pueblo.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum denunció el lunes las acciones de la alcaldesa Anavel Ávila y ordenó una investigación completa sobre ella y otros funcionarios públicos por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación en Coalcomán, un pequeño municipio en el estado costero de Michoacán, un lugar clave para los grupos de narcotraficantes.

""Estamos en contra de la glorificación de estos grupos criminales"", dijo Sheinbaum."

Rusia y Ucrania intercambian 300 prisioneros de guerra

"Rusia y Ucrania intercambiaron 300 prisioneros de guerra, según el Ministerio de Defensa ruso.

150 militares rusos han sido devueltos y reciben apoyo médico y psicológico en Bielorrusia.

El intercambio, facilitado por los Emiratos Árabes Unidos, supuso también el regreso de 150 miembros del personal ucraniano.

Si bien Moscú anunció el intercambio, las autoridades ucranianas aún no han confirmado la noticia.

"

Y por último…

Venezuela multa a TikTok con 10 millones de dólares por retos virales

"El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela impuso una multa de 10 millones de dólares contra TikTok por ""negligencia"" en el control de los retos virales en la plataforma, que según las autoridades causaron la muerte de tres adolescentes y dejaron centenares de intoxicados.

La jueza Tania D’Amelio dijo el lunes que TikTok actuó de manera negligente y le dio ocho días para pagar la multa. También le ordenó a la empresa abrir una oficina en Venezuela que supervise los contenidos para que cumplan con las leyes locales.

Venezuela ha bloqueado decenas de sitios web en los últimos años por no cumplir con las regulaciones establecidas por su comisión de telecomunicaciones."

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com