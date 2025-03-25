Escucha las noticias del día

Este es el resumen de noticias diario de TRT World del martes 25 de marzo.

El genocidio en Gaza continúa, mientras Israel mata a dos periodistas

El ejército israelí lanzó una serie de bombardeos en diferentes zonas de Gaza, impactando viviendas, tiendas de campaña donde se refugiaban desplazados y vehículos. Al menos 49 palestinos murieron el lunes en los ataques aéreos.

Dos periodistas palestinos fueron asesinados en los ataques, elevando a 208 el número de periodistas muertos desde octubre de 2023.

Hossam Shabat, de Al Jazeera, falleció en un bombardeo en el norte de Gaza, mientras que Mohammed Mansour, reportero de Palestine Today TV, murió cuando su apartamento en Jan Yonis fue atacado. Su esposa y su hijo también murieron en la agresión."

Palestino ganador del Óscar fue agredido por colonos israelíes y detenido por el ejército

"Colonos israelíes atacaron a Hamdan Ballal, uno de los codirectores palestinos del documental ganador del Óscar ""No Other Land"", en la Cisjordania ocupada. Poco después, el ejército israelí lo detuvo junto a otros dos palestinos en la aldea de Susya.

Testigos afirmaron que unos 20 colonos armados, vestidos con uniformes militares israelíes, atacaron la aldea mientras los soldados israelíes apuntaban con sus armas a los palestinos y permitían que los colonos lanzaran piedras."

Trump impone aranceles a países que importen petróleo de Venezuela

"El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impone aranceles para los países que compren petróleo venezolano.

A partir del 2 de abril, se aplicará un arancel del 25% a todos los productos importados a Estados Unidos desde cualquier nación que adquiera crudo venezolano, ya sea de manera directa o indirecta."

Filtración insólita del Gabinete de Trump: planeaban ataque a Yemen y sumaron a un periodista al chat

"El equipo de seguridad nacional de Trump compartió un plan secreto para atacar a los hutíes de Yemen con un periodista a través una aplicación de mensajería.

Jeffrey Goldberg, editor en jefe de The Atlantic, reveló que se había unido al grupo que discutía los planes de ataques aéreos contra el grupo hutí en Yemen a principios de este mes.

En el chat se encontraban el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el asesor de seguridad nacional Mike Waltz.

Goldberg explicó que sabía que el ataque a Yemen era inminente dos horas antes de que ocurriera."

Y por último…

El Tribunal Supremo de Brasil decide si juzga a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

"El Tribunal Supremo de Brasil examina si abre un juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

Según la Fiscalía, Bolsonaro lideró una organización criminal que planeó impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones de octubre de 2022.

Bolsonaro, de 70 años, enfrenta una posible pena de 40 años de prisión. Dice que es víctima de una ""persecución"" y espera poder competir en las presidenciales de 2026 pese a que la justicia dijo que no puede presentarse."

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com