¿Qué está pasando hoy? Gaza

Este es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del martes 24 de diciembre

Gaza es el lugar más peligroso para la entrega de ayuda humanitaria, declara la ONU

"La ONU declaró que Gaza es la zona más peligrosa del mundo para la entrega de ayuda humanitaria. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, señaló que ""en un año de muertes sin precedentes de trabajadores humanitarios, Gaza encabeza la lista de los lugares más peligrosos"".

El funcionario también advirtió sobre una crisis en espiral. El genocidio de Israel en Gaza, que se acerca a los quince meses, ha matado a más de cuarenta y cinco mil palestinos y ha herido a otros ciento siete mil setecientos trece.

"

Israel admite por primera vez haber matado a Ismail Haniyeh, líder político de Hamás

"Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, admitió por primera vez la responsabilidad del asesinato de Ismail Haniyeh, líder político de Hamás, en Teherán en julio pasado.

Katz prometió atacar a los dirigentes hutíes de Yemen con una intensidad similar, citando los ataques anteriores de Tel Aviv contra figuras clave en Gaza y el Líbano.

Esta es la primera admisión pública de parte de Israel sobre el asesinato de Haniyeh, en medio de crecientes tensiones.

"

Mangione se declara inocente del asesinato de ejecutivo de UnitedHealthcare en EE.UU.

"Luigi Mangione, acusado de asesinar a un ejecutivo de UnitedHealthcare en Nueva York, se declaró ""inocente"" de los cargos estatales, incluido el de asesinato ""terrorista"".

La corte estaba abarrotada de personas cuando entró Mangione, esposado y encadenado. Su abogado argumentó que el intenso escrutinio de los medios y el apoyo público a Mangione podrían hacer imposible un juicio justo.

Los manifestantes frente al tribunal expresaron su apoyo a Mangione y su molestia con el sistema de salud.

Mangione enfrenta cadena perpetua si es declarado culpable. Su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 21 de febrero."

Congreso de El Salvador aprueba proyecto para reintroducir la minería metálica

"El Congreso de El Salvador aprobó este lunes un proyecto de ley impulsado por el presidente Nayib Bukele para reintroducir la minería metálica en el país, prohibida desde 2017.

""Queda aprobada la Ley General de Minería Metálica"" con los votos de 57 diputados (de un total de 60), dijo Ernesto Castro, titular del Congreso.

Mientras los diputados discutían la ley, unas 300 personas de organizaciones ambientalistas protestaban contra la medida en una calle de acceso a la sede legislativa."

Y por último…

El origen de Papá Noel que pocos conocen

"Papá Noel o Santa Claus, la icónica figura de la Navidad, tiene un origen que pocos conocen. Este personaje está inspirado en un hombre real que nació en las costas soleadas de Türkiye.

Corría el siglo III d.C. cuando en Licia, en el sur de la actual Türkiye, nació un bebé al que llamaron Nicolás. Tras la muerte de su padre, heredó una gran propiedad que decidió utilizar para ayudar a los pobres: donó su fortuna a los más necesitados y se hizo monje.

La historia cuenta que era una persona bondadosa y que, por la noche, dejaba bolsas con dinero en las ventanas de la gente que lo necesitaba. Tiempo después, se hizo obispo en la ciudad de Mira, cerca de su pueblo natal, Patara.

La generosidad del obispo fue lo que inspiró al personaje hoy conocido como Papá Noel."

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com