¿Qué está pasando hoy? Cumbre de Mercosur y +

Países del Mercosur buscan sellar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea

El Mercosur y la Comisión Europea esperan anunciar en Uruguay la finalización de las negociaciones para un acuerdo de libre comercio después de 25 años de intentos.



Impulsados por Brasil, pero también por Alemania y España, los dos bloques apretaron el acelerador para tratar de acordar el texto antes de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025.



Faltan "detalles mínimos" expresó el canciller uruguayo, Omar Paganini, quien espera que la "buena noticia" de un entendimiento pueda anunciarse el viernes, cuando los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sostendrán una rueda de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

Nuevos bombardeos de Israel matan a decenas de palestinos en GazaIsrael continúa lanzando bombardeos en toda Gaza. Solo en las últimas 24 horas, mató a más de 30 palestinos e hirió a muchos más, según denunciaron fuentes médicas.



Los ataques en Beit Lahia impactaron viviendas cercanas al hospital Kamal Adwan y otros lugares, y se cobraron múltiples vidas, incluidas siete personas de una sola familia.



En Rafah y Shejaiya, ataques diferentes mataron a cinco personas y otras más resultaron heridas.



Testigos informaron que un ataque adicional en Beit Lahia destruyó una casa que albergaba a familias desplazadas, dejando 15 muertos o desaparecidos, y causando grandes daños a los edificios cercanos.Rusia insinúa su disposición a utilizar "cualquier medio" en la guerra de UcraniaEl ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dejó entrever la disposición de Moscú para utilizar "cualquier medio" a la hora de defenderse en la guerra de Ucrania, instando a Occidente a tomar en serio el lanzamiento de misiles hipersónicos.



En una conversación con el periodista Tucker Carlson, Lavrov señaló que el reciente uso del misil Oreshnik por parte del Kremlin era una "señal" para disuadir a los aliados de Ucrania de buscar lo que llamó una "derrota estratégica de Rusia".



También advirtió sobre nuevos "mensajes" si Estados Unidos y sus socios no prestan atención a estas advertencias.Türkiye pide calma en el manejo del conflicto de SiriaEl presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha pedido calma y prudencia en el manejo de esta nueva estaba del conflicto en Siria.



En una llamada con el secretario general de la ONU, António Guterres, Erdogan enfatizó en el compromiso de Türkiye para reducir las tensiones, proteger a los civiles y promover una solución política.



Al destacar el papel fundamental de Ankara en la acogida de refugiados y esfuerzos diplomáticos como las conversaciones de Astaná, Erdogan reiteró la urgencia de que el régimen sirio se comprometa con su pueblo.

La riqueza de los multimillonarios se dispara 121% en una décadaLa riqueza de los multimillonarios del mundo aumentó un 121% durante la última década, alcanzando la impactante cifra de 14 billones de dólares, según el último informe Billionaire Ambitions de la UBS.



Los magnates de la tecnología lideran la lista y sus fortunas crecen más rápido que las de cualquier otro sector.



El número de multimillonarios aumentó de 1.757 a 2.682, y lugares como Suiza, los Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Estados Unidos se convirtieron en destinos populares de reubicación.



La UBS destaca cómo esta riqueza no sólo crece, sino que también se preserva y utiliza para crear un impacto social duradero.

