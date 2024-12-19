Noticias del día: Gaza y Rusia

Este es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del miércoles 18 de diciembre

Israel ataca el norte de Gaza y mata a 8 palestinos

"Israel continúa bombardeando Gaza. Un ataque israelí contra a una casa que albergaba a familias desplazadas en Beit Lahia, en el norte del enclave, mató a ocho palestinos e hirió a otros siete.

El ataque tuvo como objetivo una casa perteneciente a la familia Battah, que albergaba también a palestinos desplazados de las familias Ashkar y Swaiti, en su mayoría mujeres y niños.

Mientras, el director de la CIA, Bill Burns, viajará a Doha, la capital de Qatar, para discutir los últimos acontecimientos en las negociaciones de alto el fuego e intercambio de prisioneros entre el grupo palestino Hamás e Israel."

Las conversaciones de alto el fuego en Gaza con Israel son "serias y positivas": Hamás

"El grupo de resistencia palestino Hamás describió las recientes conversaciones en Doha como ""positivas y serias"" en los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de prisioneros con Israel.

En una breve declaración, Hamás afirmó que es posible llegar a un acuerdo si Israel deja de imponer nuevas condiciones.

Los informes de los medios israelíes han indicado ""progresos"" en las negociaciones indirectas con Hamás destinadas a alcanzar un acuerdo."

Las acciones de Israel en Siria son "extremadamente peligrosas" - Vicepresidente turco

"El vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz, condenó las acciones de Israel en Siria, en particular su expansión más allá de los Altos del Golán ocupados, calificándolas de ""extremadamente peligrosas"" y perjudiciales para la estabilidad de Siria.

Durante las discusiones parlamentarias sobre el presupuesto de 2025, Yilmaz enfatizó el compromiso de Türkiye de apoyar la estabilidad de Siria y criticó la interferencia externa.

Aseguró que ""ningún país, especialmente Israel, tiene derecho a dañar a personas que han sufrido, han resistido con dignidad y están tratando de reconstruir su país, y agregó que las acciones de Israel son ilegítimas"".

"

Ucrania dice que mató al jefe de armas químicas de Rusia y Moscú jura venganza

"Los servicios de seguridad de Ucrania habrían matado al teniente general ruso Igor Kirillov en una operación especial en Moscú, según reportaron las agencias de noticias Reuters y AFP, citando fuentes anónimas,

Kiev consideraba a Kirillov un criminal de guerra, acusándolo de ordenar el uso de armas químicas prohibidas contra las fuerzas ucranianas y calificándolo de ""objetivo absolutamente legítimo"".

En respuesta, Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, advirtió sobre represalias inminentes contra los líderes ucranianos por el asesinato."

Y por último…

Rusia intenta quitar a los talibanes de Afganistán de la lista de "terroristas"

"El parlamento ruso aprobó un proyecto de ley que podría permitir a Moscú quitar a los talibanes de Afganistán de su lista de organizaciones ""terroristas"" prohibidas.

La Duma estatal aprobó el proyecto de ley, que describe un mecanismo legal para eliminar grupos de esta lista, sentando las bases para una posible futura decisión sobre los talibanes.

El proyecto de ley pasará ahora al Consejo de la Federación y, si se aprueba, se enviará al presidente Vladimir Putin para que lo promulgue.

"

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com