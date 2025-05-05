Escucha las noticias del día

Este es el resumen de noticias diario de TRT Español del lunes 5 de mayo.

El sistema de salud en Gaza está a punto de colapsar, advirtió la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA). La organización alertó que un tercio de los suministros médicos vitales se han agotado, mientras otro tercio está consumiéndose rápidamente, debido al asedio y los bombardeos implacables de Israel.

El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, aseveró sombríamente que el bloqueo total de Tel Aviv a la ayuda humanitaria amenaza con matar silenciosamente a más mujeres y niños, además de las víctimas que ya dejan los bombardeos.

La brutal ofensiva de Israel contra Gaza ha matado a más de 52.400 palestinos desde octubre de 2023, mientras que Tel Aviv enfrenta cargos de genocidio ante la Corte Penal Internacional.

Los hutíes confirmaron haber lanzado un misil balístico hipersónico desde Yemen contra el aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, y advirtieron a las aerolíneas internacionales que el lugar es "inseguro para la aviación civil". En un comunicado televisado, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, afirmó que el misil impactó con éxito su objetivo, añadiendo que otro "objetivo vital" en la ciudad de Ascalón también fue alcanzado.

Las autoridades de Tel Aviv suspendieron los vuelos en el aeropuerto y reportaron que seis personas resultaron heridas.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió tomar represalias contra los hutíes. En respuesta, aviones de combate estadounidenses lanzaron ataques aéreos contra posiciones hutíes en Yemen.

Trece trabajadores de una de las mayores compañías mineras en Perú fueron hallados muertos dentro de una mina de oro en Pataz, noroeste del país, días después de que fueran secuestrados. "Esta madrugada, tras intensas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la Policía pudo recuperar los cuerpos de los 13 trabajadores que fueron secuestrados (...) por mineros ilegales coludidos con elementos criminales", dijo en un comunicado la minera Poderosa, en cuyas instalaciones ocurrieron los hechos.

La minería es un impulsor económico clave en Perú, uno de los mayores productores de oro en América Latina. Pataz, ubicada a unos 900 kilómetros de la capital Lima, está en estado de emergencia desde febrero de 2024 debido a la escalada de violencia causada por la fiebre del oro.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que descartó la oferta de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para desplegar tropas de Washington en territorio mexicano. En un evento público, la mandataria corroboró el reporte del diario The Wall Street Journal, que informó que Trump la habría presionado para que México aceptara la presencia de soldados de Estados Unidos. "Es verdad (...) pero no fue así como lo mencionan", dijo Sheinbaum. Entonces, detalló que durante una llamada telefónica, Trump le preguntó cómo podía ayudar para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en el país vecino. Fue ahí cuando propuso “que el Ejército de Estados Unidos entre a ayudarles”.

"¿Y saben qué le dije?: 'No presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende (…)

Y por último…El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel del 100 por ciento a las películas producidas y filmadas en el extranjero, afirmando que Hollywood está "devastado" a medida que los cineastas estadounidenses recurren a otros países.

La decisión, compartida a través de la plataforma Truth Social, surge tras las críticas a sus agresivas políticas comerciales. Si bien no está claro el impacto total que puede tener una medida así la industria cinematográfica, Trump insiste en que es una cuestión de seguridad nacional.

Mientras tanto, continúan las negociaciones con China y otras naciones sobre asuntos comerciales, con posibles acuerdos en el horizonte.

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español.