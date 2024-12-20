Estas son las noticias de hoy: Gaza y El salvador

Este es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del viernes 20 de diciembre

MSF denuncia "señales claras" de "limpieza étnica" de Israel en Gaza

"Un nuevo informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) acusa a Israel de estar cometiendo ""limpieza étnica"" en Gaza, en medio de la brutal ofensiva que lanzó hace 14 meses contra el enclave.

""Estamos viendo signos claros de limpieza étnica, ya que los palestinos son desplazados a la fuerza, atrapados y bombardeados"", dijo Christopher Lockyear, secretario general de MSF.

El reporte, publicado el jueves, documenta también 41 ataques contra el personal de MSF, incluidos bombardeos contra instalaciones de salud y fuego directo contra convoyes humanitarios. Además documentó que el asedio contra el territorio palestino ha reducido drásticamente la ayuda humanitaria, con solo 37 camiones autorizados cada día en octubre de 2024, en comparación con los 500 antes de la ofensiva israelí.

La organización también exigió o el fin de los ataques selectivos e indiscriminados de Tel Aviv contra civiles y ha pedido a sus aliados que actúen con rapidez para proteger las vidas palestinas."

Israel bombardea refugios en Gaza y mata al menos a 20 palestinos

"Los bombardeos israelíes contra dos escuelas que albergaban a personas desplazadas y contra una casa en Gaza la tarde de este jueves mataron al menos a 20 palestinos e hirieron a más de 30.

La mayoría de las víctimas eran mujeres y niños. Los ataques impactaron las escuelas de Dar al Arqam y Shaaban al Rayes y a una casa en el barrio de Tuffah.

El bombardeo causó una destrucción masiva en las dos escuelas y en los edificios residenciales cercanos.

Israel ha atacado sistemáticamente instalaciones civiles, incluidas escuelas, hospitales y lugares de culto, en su actual ofensiva contra Gaza."

Erdogan pide embargo, suspensión del comercio y aislamiento para Israel en reunión del D-8

"Durante su intervención en la cumbre del D-8, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reiteró su llamado para imponerle un embargo de armas a Israel. También pidió el fin del comercio con el país y su aislamiento internacional.

El evento, celebrado este jueves en El Cairo, Erdogan describió estas medidas como pasos cruciales para exigir a Israel que rinda cuentas por sus acciones en la región.

""Vemos los pasos de Israel que no respetan la integridad territorial de Siria, incluida la expansión de los asentamientos ilegales en los Altos del Golán ocupados"", dijo.

El presidente Erdogan también pidió una respuesta más coordinada de los países islámicos, especialmente los miembros del D-8."

Maduro plantea una "gran reforma constitucional" en Venezuela

"El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció su intención de impulsar ""una gran reforma constitucional"", aunque no precisó detalles.

""Yo he conformado un equipo con grandes asesores internacionales, grandes asesores nacionales, para pensar, junto a nuestro pueblo, en una gran reforma constitucional que democratice aún más la sociedad venezolana y que empodere al ciudadano"", dijo Maduro durante un acto oficial este jueves.

Las reformas constitucionales en Venezuela por ley deben ser ratificadas por el voto popular."

Y por último…

El Salvador logra acuerdo con el FMI para mitigar los “riesgos del bitcoin”

"El Salvador, el único país del mundo que ha adoptado el bitcoin como moneda oficial, llegó a un acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI) para ""reforzar la sostenibilidad fiscal"" del país y mitigar ""los riesgos relacionados"" con esta criptomoneda.

Este acuerdo incluye un crédito de aproximadamente 1.400 millones de dólares y se extenderá por 40 meses. Sin embargo, el FMI señaló en su comunicado que la medida todavía está sujeta a la aprobación del directorio del fondo, que probablemente lo tratará en febrero de 2025.

El acuerdo llega tres años y medio después de la histórica decisión que tomó el presidente Nayib Bukele de convertir el bitcoin en moneda oficial. Así, El Salvador quedó con otra divisa en curso, además del dólar estadounidense que se utiliza en el país desde 2001.

"

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com