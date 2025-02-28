Escucha las noticias del día

Este es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del viernes 28 de febreroEmpiezan las negociaciones para la segunda etapa del alto el fuego en GazaTratando de avanzar en la segunda etapa del alto el fuego en Gaza, los mediadores empezaron las negociaciones en Egipto.



Según El Cairo, se están llevando a cabo intensas conversaciones con las delegaciones de Israel, Qatar y Estados Unidos para garantizar que todas las partes cumplan con sus compromisos. El objetivo clave es proporcionar más ayuda humanitaria a Gaza para aliviar el sufrimiento de los civiles.



Los negociadores también están buscando formas de estabilizar la región. Ejército de Israel admite un "fracaso colosal" el 7 de octubreLuego de meses de investigación, el Ejército de Israel reconoció lo que llamó un "fracaso colosal" en su manejo de la incursión de Hamás el 7 de octubre de 2023.



El informe admite que el ejército fue totalmente sorprendido por la escala y la coordinación de la incursión, en la que mimebros del grupo de resistencia palestino irrumpieron en bases militares y asentamientos cerca de Gaza.



Los analistas militares dicen que Israel subestimó la amenaza y no se preparó para un ataque sorpresa a tan gran magnitud.

México extradita a 29 narcotraficantes a Estados UnidosMéxico anunció la extradición de 29 de sus más notorios narcotraficantes a Estados Unidos, en medio de las crecientes presiones del Gobierno de Donald Trump para detener el tráfico de fentanilo y evitar así la imposición de elevados aranceles.



La Secretaría de Seguridad detalló que entre los extraditados está el veterano capo Rafael Caro Quintero, a quien Estados Unidos reclama por el homicidio del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena" en 1985.



Los extraditados enfrentan cargos por crimen organizado, narcotráfico, asesinato, uso ilegal de armas y lavado de dinero, señaló el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.Sánchez arremete contra Trump por aranceles "injustos" que amenazan a la Unión EuropeaEl presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, criticó duramente a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por las amenazas de aranceles contra la Unión Europea.



Durante un evento, Sánchez aseguró que "vamos a defender nuestros intereses ante quienes quieran atacar las economías europeas con aranceles absolutamente injustificados y que amenazan veladamente nuestra soberanía económica".



Y también dijo que España adoptará "medidas de respuesta proporcionadas al desafío" de Trump, en caso de que se impongan los aranceles. Y por último…Líder encarcelado del PKK pide la disolución del grupoAbdullah Ocalan, cabecilla del grupo terrorista PKK, que se encuentra en prisión, llamó a la disolución de todos los grupos relacionados al PKK, instando a terminar con su campaña de terror de 40 años.



Desde la cárcel, Ocalan declaró en una carta: "Todos los grupos deben deponer las armas, y el PKK debe disolverse".



Efkan Ala, vicepresidente del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK) de Türkiye, reconoció la declaración, pero subrayó la necesidad de esperar acciones concretas.Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com