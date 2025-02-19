¿Cuáles son las noticias del día?

La ofensiva militar de Israel desplaza a miles de de palestinos en la Cisjordania ocupada, y el papa Francisco sufre de una "neumonía bilateral" que complica su salud

Este es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del miércoles 19 de febrero

Una operación militar israelí desplaza a miles de palestinos en Cisjordania ocupada

"Decenas de miles de palestinos fueron forzados a huir de campos de refugiados en Cisjordania ocupada en medio de una ofensiva israelí que ha destruido viviendas e infraestructura.

La operación militar, lanzada el 21 de enero en Yenín, se ha extendido a Tulkarem y Nur Shams, desplazando a más de 33.000 palestinos.

Las fuerzas israelíes sostienen que su operación está dirigida contra grupos respaldados por Irán, mientras que los palestinos denuncian una ola de destrucción y desplazamientos masivos.

Simultáneamente, la prohibición de Israel a la operación de la UNRWA en Jerusalén Este ocupada agrava la crisis humanitaria y dificulta aún más la entrega de ayuda en Gaza y Cisjordania ocupada."

Hamás rechaza cualquier intento de desarmarse o ser expulsado de Gaza

"El grupo de resistencia palestino Hamás rechazó tajantemente cualquier intento de desarmarse o ser expulsado de Gaza, insistiendo en que el futuro del territorio debe decidirse a través del consenso palestino.

En un comunicado, su portavoz, Hazem Qassem, calificó de ""inaceptable"" la idea de desarmar a la resistencia y desestimó la presión de Israel para expulsar al grupo, describiéndola como una ""tonta guerra psicológica""."

Erdogan reafirma apoyo de Türkiye a la soberanía de Ucrania

"El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reafirmó el pleno apoyo de su país a la integridad territorial y soberanía de Ucrania, mientras ofreció a Ankara como posible sede para futuras negociaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

En una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en Ankara este martes, ambos líderes criticaron la exclusión de Kiev, los países europeos y Türkiye de las recientes conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Riad.

""Türkiye ha adoptado una postura muy de principios sobre la integridad territorial y la soberanía de Ucrania"", dijo Zelenskyy, expresando su gratitud por los esfuerzos de Ankara para facilitar la liberación de soldados y civiles ucranianos."

El fiscal general de Brasil acusa a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

"El fiscal general de Brasil acusó al expresidente Jair Bolsonaro de intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota electoral en 2022.

La acusación señala a Bolsonaro y a otras 33 personas de orquestar un plan para socavar la democracia, presionar a los líderes militares e incitar disturbios.

Ahora, la Corte Suprema deberá decidir si irá a juicio.

Bolsonaro ha rechazado el caso en su contra y lo ha calificado de ser una ""cacería de brujas"" política, pero la acusación podría frustrar sus aspiraciones de volver al poder."

Y por último...

El papa Francisco sufre una neumonía que complica su cuadro clínico

"El papa Francisco, de 88 años, ha desarrollado una ""neumonía bilateral"", además de la infección polimicrobiana diagnosticada previamente, informó el Vaticano. Por lo que presenta un cuadro clínico ""complejo"", aunque la Santa Sede aclaró que se encuentra estable.

Ingresado la semana pasada en el hospital Gemelli de Roma por bronquitis, el pontífice recibe terapia con antibióticos y cortisona, aunque se mantiene ""de buen ánimo"".

Debido a su estado, delegó la misa del domingo y canceló eventos del fin de semana."

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más, visita TRTEspanol.com