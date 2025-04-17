Escucha las noticias del día

Ataques aéreos isralíes mataron al menos a 34 palestinos en la sitiada Gaza, mientras Tel Aviv continúa con su brutal ofensiva a pesar de los llamados internacionales a un alto el fuego. En uno de los últimos ataques, el Hospital Nasser en Jan Yunis recibió 10 cuerpos junto con un número no especificado de heridos, entre ellos mujeres, niños y ancianos, después de que un bombardeo israelí impactara tiendas de campaña que albergaban a palestinos desplazados en el sur de Gaza.

Mientras tanto, Israel anunció que ha convertido el 30% de Gaza en una zona de amortiguamiento, mientras continúa su implacable genocidio, prometiendo mantener el bloqueo de la ayuda humanitaria en el enclave devastado. El ejército israelí también prometió lograr lo que llamó el control operativo total sobre varias áreas y rutas clave en toda Gaza.



La ONU alertó que aproximadamente 500.000 palestinos han sido desplazados desde que Israel suspendió el alto el fuego en Gaza el pasado 18 de marzo. Casi 51.000 personas, la mayoría mujeres y niños, han muerto en el enclave desde que Tel Aviv lanzó su brutal ofensiva el 7 de odctubre 2023.Bukele planea duplicar capacidad de megacárcel en El Salvador para deportados de EE.UU., según reporte

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, planea duplicar la capacidad de la megacárcel en su país para albergar a más deportados estadounidenses, según un informe de The Wall Street Journal publicado este miércoles.



Durante una reciente visita de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, Bukele afirmó su intención de ampliar el Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot), que actualmente alberga a unos 15.000 reclusos, según el medio, que citó a personas familiarizadas con las conversaciones. El centro, inaugurado en 2023, fue construido para albergar hasta 40.000 reclusos. Su ampliación elevaría su capacidad a 80.000.

Y por último, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó reanudar las relaciones diplomáticas con Ecuador durante el mandato de Daniel Noboa, quien ganó la reelección este fin de semana.



"No se van a reanudar las relaciones", dijo Sheinbaum antes de poner en duda los resultados electorales. México rompió relaciones con Ecuador en abril pasado después de que las autoridades ecuatorianas, bajo órdenes de Noboa, allanaron la embajada mexicana para arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien se le había concedido asilo.

