Escucha las noticias del día

Un fuerte terremoto de magnitud 6,2 sacudió la ciudad más grande de Türkiye, Estambul, a las 12:49 p.m., hora local, este miércoles. El sismo se produjo mientras el país conmemoraba el Día de la Soberanía Nacional y del Niño, que se celebra cada 23 de abril, y la mayoría de los estudiantes participaban en ceremonias oficiales.

El pánico y miedo se extendieron por toda la ciudad, lo que provocó una grave congestión del tráfico cuando los habitantes de Estambul se apresuraron a reunirse con sus hijos y familiares después del terremoto. Según datos publicados por la agencia turca de gestión de desastres, más de 230 personas sufrieron lesiones principalmente debido a incidentes relacionados con el pánico, mientras que alrededor de 300 llamadas de emergencia estaban relacionadas con informes sobre el estado de los edificios.

Al terremoto principal, que duró 13 segundos, le siguieron más de 180 réplicas, la más fuerte de las cuales registró una magnitud de 5,9. En respuesta, el Gobierno de Türkiye y otras instituciones convocaron una reunión de emergencia para evaluar la situación y coordinar los esfuerzos de respuesta posteriores.

La devastación de Gaza continúa profundizándose con más del 90 por ciento de las viviendas destruidas o dañadas, según alertó la Organización Internacional para las Migraciones, citando datos de las Naciones Unidas. Mientras hay familias enteras atrapadas entre los escombros, el bloqueo total que Israel impuso en el enclave ha impedido la entrada de ayuda humanitaria vital. A pesar de los reportes de hambruna, Tel Aviv cerró todos los pasos de ingreso y salida de Gaza. "Sin ningún lugar seguro a dónde ir, las familias se refugian en ruinas inseguras", señaló la agencia en la plataforma de redes sociales X. Israel rompió el alto el fuego el 18 de marzo y reanudó su ofensiva, lo que ha elevado la cifra de muertes a 62.000, en su mayoría mujeres y niños.

Las autoridades de Costa Rica declararon alerta roja este miércoles ante la intensa actividad eruptiva del volcán Poás, ubicado a 50 kilómetros de San José. Las columnas de humo ya superan los 4.000 metros y la expulsión de ceniza afecta a comunidades cercanas. El volcán Poás, uno de los atractivos turísticos de Costa Rica, registra un "aumento significativo de erupciones" desde inicios de esta semana. La Comisión Nacional de Emergencias elevó la alerta de naranja a roja para el área donde se encuentra. Las columnas de humo "superan los 4.000 metros de altura" y "aportan grandes cantidades de ceniza a los ríos, y gases al ambiente", lo que afecta a varias comunidades cercanas bajo alerta naranja, según un comunicado de la autoridad.

El Festival de Cine de Cannes honrará a la fotoperiodista de Gaza Fatima Hassouna con la proyección de "Pon tu alma en tu mano y camina" el próximo mes.

Dirigido por Sepideh Farsi, el documental muestra el poderoso trabajo de Hassouna al documentar la implacable agresión de Israel contra los palestinos en su ofensiva genocida sobre Gaza. El documental se proyectará el próximo 15 de mayo en la ciudad francesa. Hassouna murió trágicamente la semana pasada en un ataque aéreo israelí que también mató a de 10 de sus familiares. Los organizadores del festival expresaron su profundo pesar y prometieron que la proyección celebrará su legado y el mensaje de la película.

Y por último…Decenas de miles de dolientes se despiden del papa Francisco en la Basílica de San Pedro, donde su féretro permanecerá por tres días.

El pontífice, que falleció el lunes a los 88 años, tiene vestimentas papales y un rosario en la mano. Miles de peregrinos y turistas comenzaron a hacer fila desde temprano para presentar sus respetos. Una procesión de cardenales escoltó su ataúd hasta la basílica mientras una multitud se reunía en la plaza de San Pedro. Líderes mundiales también se preparan para el funeral este sábado.

