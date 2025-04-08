Escucha las noticias del día

Este es el resumen de noticias diario de TRT World del martes 8 de abril.

Netanyahu y Trump dialogan sobre Gaza y rehenes en la Casa Blanca

"El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció nuevas negociaciones para liberar rehenes en la asediada Gaza durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump, por su parte, volvió a plantear su polémica idea de limpieza étnica y de que Estados Unidos tome control del territorio palestino.

Aunque reconoció los esfuerzos en curso, Trump dijo que liberar a todos los rehenes será “un proceso largo”, pero sugirió que el fin del conflicto en Gaza terminaría ""no en un futuro muy lejano""

Por otra parte, cientos de manifestantes propalestinos paralizaron la estación Central en Nueva York, exigiendo el fin del genocidio y del apoyo de Estados Unidos a Israel."

"Trump amenaza con subir un 50 por ciento los aranceles a las importaciones chinas

"El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aumentar en un 50 por ciento los aranceles a las importaciones chinas, a menos que Beijing retire sus planes de represalia ante las tarifas previamente anunciadas por Washington. Con esto, los impuestos totales llegarían a un 104 por ciento.

La medida se suma a anteriores sanciones vinculadas al tráfico de fentanilo y a supuestos abusos comerciales.

Trump declaró que no habrá más conversaciones con China, aunque sí comenzarán negociaciones con otros países de inmediato. Esta decisión ha sido vista como echar más leña al fuego.

Por su parte, China planea responder con aranceles similares y controles a la exportación de tierras raras. Los mercados globales cayeron desde que Trump anunció su nueva política comercial."

La Corte Suprema permite a Trump usar una ley del siglo XVIII para deportar venezolanos

"La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a usar una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para deportar a migrantes venezolanos.

Sin embargo, en una decisión muy dividida, la corte determinó que el gobierno debe dar a los venezolanos, acusados de pertenecer a pandillas, un ""tiempo razonable"" para acudir a la justicia.

Esta medida se produce luego de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para deportar a migrantes a El Salvador, argumentando que pertenecían a la banda Tren de Aragua.

Los abogados de varios de los deportados el 15 de marzo denuncian que sus clientes no pertenecen al Tren de Aragua, no han cometido delito alguno y que fueron seleccionados como blanco principalmente por sus tatuajes."

Estados Unidos e Irán celebrarán conversaciones diplomáticas

"Irán anunció que se han reabierto canales diplomáticos con Estados Unidos y que este sábado comenzarán en Omán conversaciones indirectas.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, confirmó la reunión y la calificó como una “prueba” para Washington.

Aunque Trump sugirió negociaciones directas sobre el programa nuclear iraní, Araghchi rechazó esa posibilidad y dijo que ahora “la pelota está en el campo de Estados Unidos”.

Trump, que sigue amenazando con acciones militares, afirmó que estas conversaciones convienen a Irán, pero advirtió sobre un “gran peligro” si no se llega a un acuerdo."

Y por último…

La ciencia logra el primer caso de des-extinción al traer de vuelta al antiguo depredador conocido como "lobo terrible"

"En una reserva casi aislada de 8 kilómetros cuadrados, tres cachorros de lobo terrible —Romulus, Remus y Khaleesi— vuelven a recorrer el territorio, marcando el regreso de un antiguo depredador.

Después de 13.000 años, la empresa biotecnológica Colossal Biosciences logró resucitar a estas criaturas de la Edad de Hielo, mezclando ciencia con fantasía.

Es el primer caso exitoso de des-extinción. Gracias al uso de ADN antiguo, los cachorros se han convertido en un símbolo de lo que la ciencia puede lograr.

Con la colaboración de comunidades indígenas, el proyecto también podría ayudar a salvar otras especies en peligro, como el lobo rojo."

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com