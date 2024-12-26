¿Qué está pasando hoy? Sudan y Gaza

Este es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del miércoles 25 de diciembre

El primer ministro de Israel, Netanyahu, anuncia el regreso para consultas internas del equipo involucrado en las conversaciones sobre prisioneros con Hamás

"El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que los principales negociadores regresaron de Qatar para realizar consultas internas sobre un posible intercambio de prisioneros con Hamás.

Sus declaraciones se conocen tras una semana de intensas conversaciones entre el Mossad y oficiales militares.

Sin embargo, los analistas ven el anuncio de Netanyahu como parte de un patrón de retrasos en las negociaciones.

Se cree que Israel tiene más de 10.300 prisioneros palestinos, mientras que aproximadamente 100 cautivos israelíes se encuentran en Gaza."

Se extiende la hambruna en Sudán, un país devastado por la guerra

"El Comité de Revisión de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria, respaldado por la ONU, advierte que la hambruna continúa afectando a Sudán, extendiéndose a cinco nuevas regiones y poniendo en riesgo otras cinco, según reportes hasta mayo.

Más de 24,6 millones de sudaneses se enfrentan ahora a una hambruna grave, mientras las facciones en conflicto interrumpen la ayuda humanitaria crítica.

El informe se publicó a pesar de la continua interrupción por parte del gobierno sudanés del proceso del IPC para analizar la escasez de alimentos. El lunes, el gobierno anunció que suspendería su participación en el sistema global de monitoreo del hambre, diciendo que el IPC emite “informes poco confiables que socavan la soberanía y la dignidad de Sudán”."

Panameños protestan frente a la embajada de Estados Unidos por la amenaza de Trump de recuperar el canal

"Manifestantes panameños prendieron fuego una fotografía del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tras su llamado a recuperar el control del canal de Panamá.

Gritando ""enemigo público de Panamá"", los manifestantes se concentraron frente a la embajada de Estados Unidos.

Los líderes afirmaron la soberanía del canal, rechazando los comentarios de Trump sobre tarifas injustas y la influencia china.

""El canal es panameño, no negociable"", declararon los funcionarios."

La violencia postelectoral en Mozambique mata al menos a 21 personas

"Mozambique se está recuperando de disturbios mortales después de que su tribunal superior confirmó a Daniel Chapo del Frelimo como presidente, lo que desató violentas protestas.

Al menos 21 personas, entre ellas dos policías, murieron, y se registraron 236 actos violentos en 24 horas.

Los manifestantes incendiaron vehículos, atacaron unidades policiales y liberaron a los reclusos, dejando a la nación al borde de la escalada de tensiones.

"

Y por último…

La sonda solar Parker de la NASA hace historia al sobrevolar el Sol a 930°C

"La sonda solar Parker de la NASA hizo historia al volar más cerca del Sol que cualquier nave espacial hasta ahora.

La sonda se desplazó con éxito en temperaturas abrasadoras que superaban los 930 grados Celsius mientras volaba a 3,8 millones de millas de la superficie solar, recopilando valiosos datos científicos.

Es el primero de tres sobrevuelos que prometen batir récords, mientras la sonda busca desentrañar misterios solares clave."

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com